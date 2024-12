El uso del celular en el aula ¿afecta el rendimiento escolar de los estudiantes?

Jorge Omar Merino, C.P.E.M N°79 de Lonco Luan, 1er año, DNI 51.040.001



Lonco Luan

Cuando no prestamos atención y nos distraemos en clase con el celular, enviando mensajes, escuchando música, jugando a los jueguitos, etc. El celular es como la droga, te consume las neuronas y no te deja pensar.

Recuerdo cuando estábamos en clase, agarré el celular, la profesora me vio y me lo sacó. En ese momento me enojé mucho y le respondí mal.

Ahora creo que esa situación me llevó a reflexionar y me ayudó a prestar más atención en clase y a respetar a los maestros.

Cómo dice Inés Dussel: “los celulares no son buenos ni malos en sí mismos, sino que dependen del contexto y de cómo se integran en las prácticas educativas.”

Es decir que depende de nosotros cómo lo utilizamos para que no impacte de manera negativa en las clases.

Ahora reflexionemos: ¿mantener el celular apagado en las horas de clases bajo nuestra responsabilidad es mejor que dejarlo en una caja o dárselo a tu docente?