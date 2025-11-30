Ernesto Lorenzo Bongiovani y su programa radial “Italia su tierra y su música”. La Plazoleta Dante Alighieri como un símbolo de cultura y tradición

La familia Bongiovani tiene sus orígenes en la zona de Piamonte, Italia, más precisamente Saluzzo, “de ahí tengo entendido que son nuestros bisabuelos por parte paterna”, nos relató Daniel, hijo de Ernesto , quien nació en la ciudad de San Francisco de Córdoba un 23 de marzo de 1931 junto a su hermano mellizo Omar; pasó su infancia en el mismo lugar y a los 5 o 6 años se trasladó a la ciudad de Rosario donde se formó como contador práctico y periodista; luego, en 1954, emigró a la ciudad de Plaza Huincul con los primeros trabajos que la empresa YPF daba a todos los jóvenes del país; por ese entonces formó un área de cultura donde se dedicaba a locución en actos oficiales y en paralelo tenía una compañía de teatro que recorría las localidades de aquel entonces. Desde 1960 y hasta 1963 don Bongiovani pasó a integrar el gabinete del gobierno provincial; fue ministro de Bienestar Social, entre otras tareas.

En 1964, Ernesto se casó con Margarita Rosa Fittipaldi; de esa unión nacieron Daniel, Pablo y César; los nietos y bisnietos completan la historia familiar.



Por un tema médico, Ernesto tuvo que jubilarse a edad temprana, por lo que siguió su vida muy en contacto con sus orígenes italianos creando diversas actividades y un programa radial, “Italia, su tierra y su música”; por ello solicitó que la Plazoleta de la Avenida Argentina, en su intersección con la calle República de Italia, sea llamada “Dante Alighieri” y fuera erigido un monumento que honrara la cultura italiana- Ordenanza 2031/84.



El monumento a Dante fue creado en ladrillo y cemento por el artista Atilio Morosin en 1984, hace cuarenta y un años. Una síntesis de la labor del maestro Morosín: profesor de modelado en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Neuquén; asistente de docencia en el Centro de Capacitación de la Universidad Nacional del Comahue; profesor adjunto segundo de la Facultad de Ciencias de la Educación en las materias “Conducción del Aprendizaje” y “Actividad del Taller de Arte”; profesor de “Actividad Artística” en el Colegio Secundario Nº 5 de Cipolletti; director fundador de la Escuela de Escultura y Ornamentación, que funcionó en Neuquén; director del Departamento de Ornamentación de la Universidad Nacional del Comahue, entre tantas tareas realizadas.



Y, además, de múltiples esculturas valletanas. El hijo mayor, continuó con el relato: “me acuerdo que participé en la confección de los planos y toda la colaboración de materiales que iba gestionando mi padre a familias como Saglietti, Del col y muchos más de los que apoyaban el programa de radio, la colectividad italiana.



La familia de su esposa Margarita también es de ascendencia italiana, pero de la zona de Potenza, sur de Italia. Margarita nació en la ciudad de Balcarce un 6 de mayo de 1943; vino desde muy chica a la ciudad de Neuquén junto a su familia; “su padre falleció cuando tenía 3 años así que muy pocos recuerdos por parte nuestra” nos relata su hijo, quien prosigue: “Tenemos recuerdos de comentarios que se dedicaba a bailar danzas españolas; mi tía se casó con un español, Perico Pedro Francisco López, de mucha participación en las actividades de la asociación española lo que nos llevó a haber crecido entre inmigrantes italianos y españoles”.



Acá en la ciudad de Neuquén, Margarita trabajó en el Ministerio de Bienestar social; se dedicó a la jardinería, hizo cursos de repostería todo lo que podía promover una mujer emprendedora, “muy presente para todos sus nietos que hasta el día de hoy la recuerdan y admiran… y la extrañamos todos” continuó el relato su hijo: Hoy, los tres hijos están por cumplir: Daniel los 60, Pablo los 55 y César los 52. Jóvenes que han sido alumnos de la ex Enet 1, hoy Epet N° 8-, Pablo de la escuela San Martín; Daniel es Maestro Mayor de Obras, Psicólogo social y creador de Baelee, baile social. Actualmente es productor. Pablo trabaja en el BPN y tiene su grupo musical de Saxosoul. Y César trabaja en la Dirección de Cultura de la Provincia con su show musical en localidades vecinas. Hoy homenajeamos a los Bonyos por ser parte de la historia neuquina y valletana, por contribuir con la difusión cultural siguiendo la huella de don Ernesto.



Beatriz Carolina Chávez.