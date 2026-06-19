Se terminó el torneo Apertura de la Liga Confluencia con tres definiciones

Con tres finales por el título, este jueves se terminó el torneo Apertura en la Zona Campeonato de la Liga Confluencia. Luego de que Atlético Regina obtuviera el bicampeonato en Primera División, se disputaron los partidos desempate en tres categorías que terminaron con dos líderes.

En Allen hubo doble acción. En el primer turno, Deportivo Roca se coronó campeón en Novena División luego de golear a Fernández Oro por 3-0 con un doblete de Tiziano Rezol y un grito de Mateo Campos.

Luego, La Mejor del Valle recibió la definición cipoleña de Quinta División entre San Martín y La Amistad. A pesar de comenzar perdiendo, el León lo dio vuelta y festejó la consagración con goles de Simón Parra, Matías Fuentes, Francisco Lagomarsino, quien convirtió en dos ocasiones.

El equipo de San Martín que se coronó en Allen.

Además, se disputó en Cipolletti el desempate entre Unión de Allen y Deportivo Roca. En cancha de La Amistad, el Mago se hizo fuerte y logró el bicampeonato en la categoría tras vencer por 2-0 al Naranja con goles de Santino del Pino y Mirko Mercado.

La reserva de Unión festejó su segundo título consecutivo y alargó su gran presente. Foto: Archivo.

Los campeones de cada categoría

Primera División: Atlético Regina

Tercera División: Unión de Allen

Quinta División: San Martín

Sexta División: Círculo Italiano

Séptima División: Círculo Italiano

Octava División: La Amistad

Novena División: Deportivo Roca

Décima División: Cipolletti

Pre Décima División: Deportivo Huergo