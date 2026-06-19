Se terminó el torneo Apertura de la Liga Confluencia con tres definiciones
Unión de Allen, Deportivo Roca y San Martín fueron los últimos que obtuvieron el título en el primer semestre de la Confluencia. Mirá acá los campeones de todas las categorías.
Con tres finales por el título, este jueves se terminó el torneo Apertura en la Zona Campeonato de la Liga Confluencia. Luego de que Atlético Regina obtuviera el bicampeonato en Primera División, se disputaron los partidos desempate en tres categorías que terminaron con dos líderes.
En Allen hubo doble acción. En el primer turno, Deportivo Roca se coronó campeón en Novena División luego de golear a Fernández Oro por 3-0 con un doblete de Tiziano Rezol y un grito de Mateo Campos.
Luego, La Mejor del Valle recibió la definición cipoleña de Quinta División entre San Martín y La Amistad. A pesar de comenzar perdiendo, el León lo dio vuelta y festejó la consagración con goles de Simón Parra, Matías Fuentes, Francisco Lagomarsino, quien convirtió en dos ocasiones.
Además, se disputó en Cipolletti el desempate entre Unión de Allen y Deportivo Roca. En cancha de La Amistad, el Mago se hizo fuerte y logró el bicampeonato en la categoría tras vencer por 2-0 al Naranja con goles de Santino del Pino y Mirko Mercado.
Los campeones de cada categoría
Primera División: Atlético Regina
Tercera División: Unión de Allen
Quinta División: San Martín
Sexta División: Círculo Italiano
Séptima División: Círculo Italiano
Octava División: La Amistad
Novena División: Deportivo Roca
Décima División: Cipolletti
Pre Décima División: Deportivo Huergo
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