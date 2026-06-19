Irán condenó a 74 latigazos a una cantante por actuar sin velo en un concierto virtual

La cantante Parastoo Ahmadi fue condenada por el tribunal iraní a 74 latigazos, dos años de prohibición para ejercer actividades artísticas y otros dos sin poder salir del país, por publicar un concierto en la que se mostraba sin velo. La sentencia también alcanza a otras ocho miembros de su equipo de producción y músicos que fueron parte de la grabación.

Por no usar velo, fue condenada

El fallo lo emitió el Tribunal Penal de Qom por «atentar contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual».

La condena responde a una publicación que la cantante Ahmadi realizó en su canal de Youtube el 11 de diciembre de 2024. Se trata de un video de 27 minutos titulado como «Un concierto imaginario» y fue filmado en un caravasar histórico de Deir Gachin, en la provincia de Qom.

En la grabación, la cantante aparece con un vestido negro de tirantes, el cabello descubierto y acompañada por cuatro músicos.

El nombre elegido para la grabación remite a las restricciones que pesan sobre las artistas en Irán, donde la ley islámica prohíbe a las mujeres cantar en solitario ante un público mixto, grabar discos de forma libre y actuar ante cámaras. El régimen establece que solo pueden ofrecer conciertos para audiencias exclusivamente femeninas y sin registro fotográfico ni audiovisual.

El video en cuestión acumuló casi tres millones de visualizaciones y en menos de 24 horas, las autoridades judiciales anunciaron la denuncia contra la cantante y sus acompañantes. Las acusaron de celebrar el concierto «sin permiso» y sin respetar «las normas legales y religiosas».

La Fiscalía de Teherán imputó formalmente a Ahmadi a fines de diciembre de 2024 y luego de ser detenida, fue puesta en libertad bajo fianza.

En aquel entonces los cargos incluyeron «ofensa a la moral pública» y “producir, enviar, distribuir y publicar” contenido calificado como “vulgar” e “inmoral”.

Ahmadi, nacida en 1997, ya había enfrentado consecuencias legales antes de este caso. En 2022 se hizo conocida por reinterpretar la canción patriótica “De la sangre de la juventud de la patria” durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar correctamente el velo islámico.

Desde comienzos de 2025, las autoridades dejaron de aplicar las leyes que hacen del hiyab una prenda obligatoria, y es frecuente ver a mujeres sin la cabeza cubierta en las calles de Teherán y otras ciudades del país, pero la situación de la cantante se remite a un hecho ocurrido un año antes.

(Con información de EFE y EP)