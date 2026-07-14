La intendenta Salzotto volvió a reclamar por la Ruta 151, tras asistir a 17 vehículos dañados, y convocó a un «abrazo simbólico»

La Ruta 151 entre Cipolletti y Catriel tiene sectores en mal estado. (Foto: Juan Thomes)

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, insistió en sus críticas al gobierno nacional por el estado de la Ruta Nacional 151 y precisó que durante el último fin de semana ese municipio asistió a 17 vehículos que sufrieron daños por el deterioro de la calzada.

La jefa comunal manifestó que esos operativos involucraron a personal de Tránsito, Protección Civil y Desarrollo Social, extendiéndose por un tramo de aproximadamente 60 kilómetros de la ruta.

Además de la asistencia a los automovilistas, Salzotto contó que se ejecutaron trabajos de bacheo de emergencia con maquinaria, personal y recursos propios.

Las reparaciones

Salzotto aclaró que se trató de reparaciones provisorias y remarcó que la solución definitiva depende de una obra integral a cargo de la Nación.

La repavimentación es una obra pendiente por parte del Estado Nacional, incluso en el 2023 se iniciaron las construcciones, pero, después, se paralizaron. En el 2025, la Provincia y diferentes intendentes presentaron un amparo colectivo, que fue resuelto favorablemente, aunque no arrojó demasiados resultados en relación a la ejecución de la obra pretendida.

En esta ocasión, la intendenta calificó la situación como de «abandono y desidia» y recordó que el reclamo ya fue planteado en distintas oportunidades junto al gobernador Alberto Weretilneck y otros intendentes de localidades atravesadas por la Ruta 151.

Sostuvo que el deterioro del corredor afecta tanto la seguridad vial como el desarrollo económico de la región, especialmente por su vinculación con la actividad de Vaca Muerta, el turismo y el transporte de cargas.

La intendenta Daniela Salzotto calificó la situación como de «abandono y desidia». Foto Archivo.

«No se puede planificar una logística seria para Vaca Muerta, para el turismo o para el desarrollo general de la Patagonia si no contamos con conectividad ni con rutas con infraestructura acorde», afirmó la intendenta en declaraciones a LU19.

Salzotto también indicó que mantuvo contactos con legisladores nacionales y con autoridades de Vialidad Nacional para transmitir la gravedad de la situación, aunque aseguró que no obtuvo respuestas concretas frente a los últimos episodios registrados sobre la traza.

Además, cuestionó el criterio utilizado por funcionarios nacionales para definir las prioridades de inversión en infraestructura vial. Según relató, en reuniones mantenidas en Buenos Aires se comparó el tránsito de la Ruta 151 con corredores del centro del país, un enfoque que, a su entender, desconoce la importancia estratégica que tiene la conectividad en la Patagonia.

Convocatoria a un abrazo simbólico

Como parte de las acciones de protesta, la municipalidad de Catriel convocó para el próximo 26 de julio a un abrazo simbólico a la Ruta Nacional 151, en el acceso sur de la ciudad. La actividad coincidirá con el primer aniversario de las movilizaciones iniciadas tras un siniestro vial ocurrido el año pasado y buscará reunir a instituciones y localidades de la región.

La intendenta precisó que la manifestación no incluirá cortes de tránsito y tendrá como objetivo visibilizar el reclamo para que el Gobierno nacional avance con las obras de reparación del corredor vial.