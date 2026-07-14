Extienden la investigación contra el acusado de apuñalar a un hombre en una discusión de tránsito en Neuquén

La Justicia de Neuquén dispuso la ampliación del plazo de investigación en la causa penal seguida contra el automovilista acusado de haber apuñalado de gravedad a otro hombre en medio de una violenta discusión de tránsito. La prórroga fue solicitada formalmente por el Ministerio Público Fiscal y contó con el expreso consentimiento de la parte querellante, con el fin de incorporar exámenes médicos definitivos sobre la salud de la víctima.

La fiscal del caso, Paula González, fundamentó la petición durante una audiencia oral celebrada en la Ciudad Judicial. Allí explicó que el vencimiento de la etapa preparatoria estaba pautado para el próximo 27 de julio, pero que aún resulta indispensable agregar al legajo un informe detallado del cirujano sobre la evolución clínica del damnificado, por lo que requirió una extensión de dos meses.

Una agresión armada en el semáforo

El hecho de sangre investigado ocurrió el 25 de marzo pasado, alrededor de las 17:30, en la transitada intersección de las calles Godoy y Belgrano. De acuerdo con la reconstrucción preliminar efectuada por la policía y la fiscalía, el acusado circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen Voyage por la calle Godoy en sentido norte. Al detener la marcha en el semáforo de la esquina con Belgrano, se aproximó la víctima y se inició un fuerte altercado verbal por motivos de tránsito.

En medio del cruce, descendieron del coche dos acompañantes y, segundos después, lo hizo el imputado. De acuerdo con lo que relató el asistente letrado Emilio Briguglio al formular los cargos, el acusado «se acercó a la víctima y con un elemento punzocortante le asestó al menos una puñalada en la zona intercostal izquierda». Posteriormente, los tres hombres se dieron a la fuga a bordo del rodado a alta velocidad.

Prórroga consentida por las partes

El herido debió ser trasladado de urgencia por un particular hacia el hospital Horacio Heller y, debido a la complejidad de la herida, derivado al Castro Rendón. En este último nosocomio de mayor complejidad fue intervenido quirúrgicamente, determinándose que las lesiones demandarían un tiempo de curación superior a los 40 días.

Ante la necesidad de mensurar las secuelas físicas definitivas, la abogada querellante Laura Plaza y la defensora Laura Giuliani respaldaron la prórroga requerida. Al resolver, la jueza de garantías Natalia Pelosso fijó la nueva fecha de clausura de la investigación para el 27 de septiembre próximo.