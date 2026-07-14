De la Fuente, DT de España: «Francia tuvo enfrente al mejor equipo del mundo»

España superó con claridad a Francia e hizo historia al clasificar por segunda vez en su historia a una final del mundo. Su entrenador, Luis De la Fuente, fue categórico al analizar el partido.

«Hoy nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, es un plus», destacó el DT.

La Roja ganó 2 a 0 y dominó a su rival en una gran actuación colectiva. Pudo maniatar a Francia como lo hizo Argentina en gran parte de la final de Qatar 2022.

De la Fuente fue muy elogioso con el plantel y el nivel mostrado. «Estos jugadores se merecen todo. Demuestran día tras día su compromiso, su generosidad, su talento. Es maravilloso verlos jugar. Lo que es tan difícil, lo hacen fácil. Orgulloso, feliz. Debo ir tranquilizándome. Empiezo a saber dónde estamos», sentenció.

«Ahora es difícil describir lo que uno siente, pero entiendo que debe ser algo parecido a la felicidad. Orgullo de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcionales como este. Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas, nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo«, aseguró.

"ENFRENTE TENÍAN AL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO" 🇪🇸🏆



🗣️ La palabra de Luis de la Fuente tras el triunfo 2-0 sobre Francia, que clasificó a España a la final del Mundial 2026. pic.twitter.com/Y4r1fBnmMX — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2026

«Es una grandísima responsabilidad estar en la final del Mundial. Es un lujo, es solo para los elegidos. Uno tiene que asimilar todo esto. Allá cuando empezamos hace cuatro años atrás, con una idea… Hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí», valoró.

El entrenador también habló de su posible rival en la final y destacó al DT argentino. «Tengo mucha ilusión de enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Scaloni», comentó.

El español fue profesor del nacido en Pujato cuando hizo el curso de entrenador en la RFEF (Real Federación Española de Fútbol).

"TENGO MUCHA ILUSIÓN POR ENFRENTARNOS A ARGENTINA POR LA AMISTAD QUE TENGO CON LIONEL SCALONI". Luis de la Fuente palpitó una posible final con la Albiceleste.



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Luis De la Fuente asumió en España despué de la eliminación contra Marruecos en los octavos de final de Qatar 2022. Venía de dirigir la Sub 21 y le tocó reemplazar a Luis Enrique.

Ganó la Nations League en 2023 y la Eurocopa en 2024. Antes de eso, la Roja no festejaba desde la Euro 2012 con Vicente del Bosque como técnico.