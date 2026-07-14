Deportan a un hombre de Chile tras un robo en Bariloche: ingresó de forma ilegal y no podrá volver por 8 años

La Justicia de San Carlos de Bariloche autorizó este martes el cese de la prisión preventiva de un ciudadano de nacionalidad chilena para hacer efectiva su inmediata deportación a su país de origen. El acusado permanecía detenido en la localidad andina por un intento de robo, contexto en el cual la Dirección Nacional de Migraciones constató que había ingresado a la República Argentina de manera ilegal. La resolución del caso fija además que el imputado tendrá estrictamente prohibido el ingreso al territorio nacional por el término de ocho años.

El caso delictivo que derivó en la drástica medida de expulsión ocurrió el pasado 7 de julio. De acuerdo con la acusación formal expuesta por el fiscal de la causa, Gerardo Miranda, el imputado, en compañía de otras tres personas, irrumpió en una vivienda particular tras destruir uno de los cristales para apoderarse de diversos objetos de valor, entre ellos una mochila que contenía una consola de videojuegos de última generación. Agentes de la Policía rionegrina lograron reducir a dos de los sospechosos en las inmediaciones de la propiedad, mientras que el resto del grupo logró escapar hacia un sector boscoso.

Imputación penal y articulación migratoria

Tras producirse la aprehensión, la fiscalía imputó al hombre, oriundo de la ciudad de Santiago de Chile, por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa. Durante la investigación preparatoria, el Ministerio Público Fiscal trabajó de forma coordinada con la Gendarmería Nacional y el organismo de Migraciones para certificar el estatus de residencia del extranjero.

Para materializar el traslado definitivo, el fiscal Miranda requirió suspender la cautelar carcelaria que pesaba sobre el delincuente. El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que el cese de la prisión preventiva era el «paso burocrático necesario» para que el acusado quedara a exclusiva disposición de las fuerzas federales de seguridad responsables del operativo de extradición bajo el amparo de la Ley Nacional de Migraciones 25.871. El defensor oficial Manuel Segundo Mansilla no opuso objeciones.

Convalidación y continuidad del proceso

El juez de garantías Ricardo Calcagno convalidó la petición fiscal y ordenó que el detenido sea entregado sin dilaciones al personal migratorio para su traslado hacia la frontera con el vecino país de Chile.

A pesar del proceso de deportación, el legajo penal en los tribunales de Río Negro seguirá su marcha formal. Para garantizar el curso judicial de la causa de robo, el imputado fue obligado a registrar un domicilio legal y un número telefónico de contacto permanente, de modo que quede debidamente sujeto a los requerimientos de la Justicia rionegrina cada vez que sea formalmente notificado de nuevas audiencias.