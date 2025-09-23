Evacúan a bebés en hospital bonaerense

Dr. Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Abogado

En la semana del 12 de septiembre del corriente el www.diariogranlaplata.com publicó bajo el título “Emergencia en el Hospital San Martín: evacuaron a bebés por materia fecal en los techos y ratas en las salas”.

El hospital San Martín es el hospital público más importante de la provincia de Buenos Aires, es un hospital universitario que vinculado a la UNLP le da lugar a 45 residencias, ubicado en la ciudad de La Plata, región sanitaria XI. Posee 10 pabellones, ocupa 4 ha, 64 servicios, se atienden más de 8.000 pacientes (nacionales y del exterior) por día, más de 3.240 personas trabajando.

Este nosocomio, el más grande de la provincia de Buenos Aires, atraviesa una crisis sanitaria sin precedentes. Bebés internados en el área de neonatología fueron evacuados y derivados a otros centros de salud debido a un grave deterioro edilicio. De los techos comenzó a brotar materia fecal, la situación fue confirmada por personal médico, que alertó sobre el colapso estructural del hospital, el cual es centro de referencia provincial en maternidad.

Los trabajadores del hospital San Martín difundieron un comunicado en el que describen una situación límite: “cañerías cloacales colapsadas, plagas de ratas, arañas y hormigas, entrepisos deteriorados, sábanas rotas transparentes, y con restos biológicos, falta de insumos esenciales entre otras carencias”.

El calamitoso estado del hospital público más importante de La Plata, no fue informado diarios o emisoras radial o televisiva alguna, así como tampoco el gobierno provincial adoptó alguna medida para reparar las deficiencias, ni se hizo manifestación alguna que pusiera de manifiesto el estado de orfandad en que han quedado madres, niños y requirentes de patologías varías.

Es llamativo, ante el escándalo que se desarrolla con el hospital Garrahan, provocando que el silencio del gobierno provincial culminara con reuniones en el Congreso Nacional mientras que la legislatura provincial ignora el problema del San Martín, amplia y ostensiblemente.

Atentamente