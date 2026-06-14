Básquet: Quimsa reaccionó en Comodoro y hay más final en la Liga Nacional

Quimsa mostró la reacción que necesitaba para evitar la barrida y se ganó una vida más en la final de la Liga Nacional de básquet. El equipo de Santiago del Estero le ganó a Gimnasia de Comodoro, como visitante, y ahora vuelven al norte para seguir con la definición. Fue 77-73, en tiempo suplementario y la llave 3-1 para los del Sur.

Leo Lema fue goleador con 19 puntos, seguido Brandon Robinson (16) y Matías Solanas (10). En el Lobo no alcanzaron los 17 de Marcos Chacón, los 12 de Fede Grun y los 11 de Anyelo Cisneros.

Con tres triples de Grun y buena defensa, Gimnasia estableció su ritmo en el primer cuarto. Quimsa debió apelar a las acciones individuales de Robinson y Lema, con 12 entre ambos, pero se lo vio incómodo ante el trabajo físico de los locales, que cerraron el primer cuarto al frente por 19-16.

De la mano de un gran Chacón, con 10 puntos, el Verde mantuvo el control en el segundo cuarto, para sacar una máxima de 16. La Fusión siguió sin encontrar su ritmo, pero mejoró en la lucha física, forzó pérdidas y descontó, aunque los locales se fueron al entretiempo arriba por 41-33.

La cuarta final fue muy pareja y se dio el tercer triunfo visitante. Ahora la siguen en el norte. (LNB)

Gran arranque de cuarto, Quimsa en partido y descuento

Un 5-0 de arranque en el tercer cuarto le puso paños fríos al momento de Gimnasia, que encontró un triple salvado, aunque la respuesta fue letal. Quimsa sorprendió con otro tremendo parcial, ahora de 10-0 y ahí todo se emparejó. 55-51 se abrió el último parcial.

Otra ráfaga, de 7-2, dejó las acciones igualadas y el partido fue una moneda al aire, con la gente local ansiosa por posible título y los santiagueños listos para dar el golpe y estirar la serie. En el cierre no encontraron los caminos para anotar y terminaron igualados en 66.

Tiempo extra para la Fusión

A base de una defensa zonal que se cerró muy fuerte en la pintura, Quimsa tomó el control del tiempo extra. Con un triple de Figueredo y libres de Robinson, la fusión se alejó por 5 (73-68), con 2 minutos por jugar. Pero Gimnasia no se rindió y descontó con una buena ofensiva colectiva. Después de una larga deliberación arbitral,

Gimnasia tuvo la oportunidad de pasar al frente, pero Chacón falló y la Fusión en la ofensiva siguiente anotó de la mano de Freeman para sacar ventaja de 75-72 con 14 segundos. Dos libres de Chacón le dieron esperanzas a Gimnasia, pero Robinson devolvió gentileza con sus dos conversiones desde la línea. Ahora el Lobo gana 3-1 y el quinto punto será el miércoles en Santiago del Estero.