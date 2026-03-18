Formación en esquí

Diego Herradon

DNI 32.530.508

Bariloche

Participé de las dos formaciones para desenvolverme como instructor de esquí y siendo totalmente sincero las dos aportaron gran conocimiento en mí formación. No hay forma de refutar que la UNC y su formación en el trayecto de montaña, está muy por encima de como transmitir el conocimiento a los alumnos, no se acerca ni una décima parte a lo que la institución de Aadidess brinda.

En el CRUB forman a los docentes/profesores 4 años con una carga pedagógica inmensa, con materias anuales y cuatrimestrales que hace de sus egresados verdaderos proveedores de conocimiento, brinda miles de herramientas para afrontar la difícil tarea de enseñar.

A diferencia de Aadidess, que se enfoca de alinear a sus alumnos en la técnica argentina de esquí, y se olvida de cómo estos transmiten el conocimiento. Saber mostrar técnica dista mucho del reclamo que están llevando adelante ante la Justicia.

Si quieren reclamar, mejoren su forma de enseñar, mejoren su calidad educativa, y quizá en algún momento ¡tengan chances de ser mejores enseñando este hermoso deporte! Un abrazo grande.