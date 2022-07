Funcionarios en el exterior

*por Guillermina Inés Vázquez

Si el derecho a viajar de los ciudadanos colisiona con la producción del país -como expresó la flamante ministra de Economía Silvina Batakis-, de modo tal que los ciudadanos no deberían tener derecho al acceso a los dólares oficiales, ¿por qué razón algunos funcionarios y ex funcionarios estatales gozan del derecho de viajar al exterior por razones que no parecen vincularse con una urgencia? ¿No debería garantizarse pie de igualdad en este punto?