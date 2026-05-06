Marcha Federal Universitaria: El CIN sostuvo que “si no vale una ley del Congreso, que valga la voz del pueblo”

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció una movilización en todo el país para el próximo martes 12 de mayo, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

La convocatoria fue realizada por el CIN que nuclea a las universidades públicas, junto a representaciones gremiales docentes y no docentes.

Marcha Federal Universitaria el 12 de mayo 2026

El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo a las 17, mientras que se replicarán manifestaciones en distintas ciudades donde funcionan casas de estudio.

Desde el organismo advirtieron que el sistema atraviesa una situación “extremadamente delicada”, marcada por una fuerte caída en los recursos. Según detallaron, desde 2023 las transferencias al sector universitario se redujeron un 45,6%, lo que deja a las instituciones “a la mitad de sus posibilidades y capacidades”, afectando el normal desarrollo de sus actividades académicas y científicas.

Uno de los puntos más críticos es la situación salarial del personal docente y no docente, que fue calificada como “angustiante y urgente”. En ese marco, señalaron que agotaron las instancias de diálogo institucional sin obtener respuestas por parte del Ejecutivo.

“El Congreso aprobó una ley razonable que no compromete fiscalmente al Estado, pero el Poder Ejecutivo decidió no cumplirla”, indicaron. Además, remarcaron que existen fallos judiciales que ordenan su aplicación, aunque hasta el momento no se efectivizaron las transferencias correspondientes.

Ante este escenario, desde el sector universitario apelaron a la movilización social: “Si no vale la legitimidad de una ley aprobada por el Congreso, que valga la voz del pueblo de la Nación”, expresaron.

También defendieron el rol estratégico de la educación superior en el país, al subrayar que la Argentina garantiza el acceso a la formación universitaria pública sin restricciones, en función de la vocación de cada estudiante. “Eso no puede ser nunca un problema”, afirmaron.

Por último, alertaron sobre el bajo nivel de inversión en educación superior y ciencia, que actualmente se ubica en torno al 0,4% del Producto Bruto Interno, muy por debajo del promedio de los países desarrollados, que destinan más del 2%.

«Estamos en el punto histórico más bajo. 0,4%, aun aplicando la Ley de Financiamiento que resuelve la situación, seguiríamos estando en el punto más bajo».

La jornada del 12 de mayo buscará visibilizar el reclamo y sumar apoyo ciudadano en defensa del sistema universitario público, en un contexto de creciente tensión entre las instituciones académicas y el Gobierno nacional.