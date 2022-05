Gastamos 1.300 millones, podríamos gastar 30 millones

¿Qué dirían ustedes si tomamos noción de que un gasto que hoy hacemos por 1.300 millones de pesos, lo podemos hacer por apenas 30 millones?



1.300 millones es lo que costaron imprimir las distintas opciones de boletas electorales que usamos el año pasado para votar en las Legislativas.



30 millones de pesos es lo que costaría imprimir una sola boleta.



Solo eso justificaría la puesta en marcha de la Boleta Única Papel, que la oposición unida se propone debatir y legislar, y que el oficialismo se empeña en desacreditar.



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no sin cinismo, le quitó importancia al impulso de la boleta única al señalar que “la sociedad tiene problemas más importantes, como que no tiene laburo y no le alcanza la guita”. Como si tuviera que ver la necesidad de transparencia electoral con el drama económico del país; aunque, bien mirado, si generáramos un ahorro de 1.300 millones de pesos al año, seguro que algo podemos hacer para mitigar la miseria de los más vulnerables.



Es una pena que también el presidente de la República, Alberto Fernández, se muestre descomprometido con esta posibilidad de cambio: “El sistema electoral argentino es una de las pocas cosas que funcionan bien, ¿por qué entonces plantean cambiarlo?”, dijo sin demasiados argumentos.



No se trata tan solo del significativo ahorro que se produce que -de por sí- es una razón suficientemente poderosa.



Se trata también de evitar que los partidos hagan campaña con el dinero que les dan para imprimir la boleta frente a los oscuros mecanismos de rendición, del robo de boletas, de la sostenibilidad ecológica que implica el nuevo sistema y de la equidad de la oferta electoral contenida en una sola papeleta.

Empujemos entonces para que salga de una vez la Boleta Única Papel, que hace años intenta imponerse sin suerte en el país.



Es vital para la transparencia electoral de nuestro país.

Roque Acerenza

Roca