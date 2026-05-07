Herencia de Adorni: qué bienes tenía declarado antes de ser funcionario y qué pasa con la fecha de su declaración jurada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el ojo de la tormenta judicial y política. Mientras en los tribunales de Comodoro Py avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en el seno del Gobierno nacional crece la expectativa por la presentación de su declaración jurada de bienes. Con este documento, el funcionario deberá esclarecer el origen de los fondos que le permitieron afrontar gastos y asumir deudas por más de US$ 800.000 desde que asumió en el Estado.

El entorno de Adorni dejó trascender que el ministro explicará, al menos parcialmente, su vertiginoso nivel de vida justificando el ingreso de fondos provenientes de una herencia de su padre, fallecido hace más de dos décadas, en 2002.

Qué hay detrás de la herencia familiar de Adorni

De acuerdo con la información obtenida por el portal Infobae, en el registro público del juicio sucesorio universal del padre de Adorni solo figuran dos bienes: un departamento y un terreno, ambos ubicados en la ciudad de La Plata.

Los documentos oficiales indican que el jefe de Gabinete no habría heredado la totalidad del terreno, sino únicamente el 33%, compartiendo el resto con su madre y su hermano Francisco (también nombrado en el Estado).

En cuanto al departamento platense -ubicado en la calle 48-, el funcionario lo puso a la venta recientemente por US$ 95.000, en medio del escándalo judicial. Llamativamente, en su declaración jurada de 2024, Adorni consignó que era dueño del 100% de esta propiedad bajo la figura de «donación».

El 19 de octubre de 2018, Adorni se refirió a la herencia en su cuenta de X (ex Twitter), con un mensaje a la dirigencia política: “A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tarde años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo”.

A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tarde años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo. — Manuel Adorni (@madorni) October 19, 2018

En la Justicia, y ante la Oficina Anticorrupción, Adorni deberá justificar lo que hasta ahora evitó precisar: cómo hizo para comprar un departamento en Caballito y una casa en un exclusivo country que remodeló a nuevo, obra por la cual (según testificó bajo juramento el contratista Matías Tabar) desembolsó US$ 245.000 en efectivo.

A esto se suma la necesidad de explicar los múltiples y costosos viajes familiares a Aruba, Madrid, Nueva York, Gualeguaychú y el Llao Llao en Bariloche.

La Oficina Anticorrupción extendió el plazo para presentar las declaraciones juradas

La demora en la presentación de los números oficiales generó fuertes tensiones dentro del propio oficialismo. Incluso, n una entrevista televisiva, a senadora libertaria Patricia Bullrich exigió públicamente que el funcionario actúe «de inmediato».

“Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior”, reclamó la exministra.

A pesar de estas presiones, que reflejan el malestar de un sector del Gabinete, Adorni se mantiene firme en su propia hoja de ruta. Según consignó La Nación, fuentes cercanas al funcionario aseguran que la declaración jurada recién se conocería alrededor del 31 de mayo fecha inicial en que vence el plazo de la Oficina Anticorrupción, descartando así hacer uso de una prórroga.

Y es que, en medio del escándalo, el organismo decidió extender hasta el 31 de julio el plazo original.

Para calmar las aguas internas, el propio presidente Javier Milei salió a respaldar a su ministro y relativizó los cortocircuitos con la senado: «Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números».

De manera contundente, y alineado con la postura de Karina Milei de catalogar el escándalo como una «operación de prensa», el jefe de Estado dejó en claro el futuro de su funcionario de confianza: «No se va ni en pedo».