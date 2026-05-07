Manuel Adorni se defendió por su patrimonio: “No hablo porque no puedo hacerlo”

En medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió el silencio y explicó por qué evita referirse públicamente a su situación patrimonial. “No hablo porque no puedo hacerlo, porque no quiero interpelar a la Justicia”, afirmó durante una entrevista en el programa de Alejandro Fantino en Neura Streaming.

Adorni sostuvo que hablará cuando la «justicia aclare todo»

El funcionario sostuvo que su decisión responde a una estrategia de respeto institucional: “Cuando la Justicia aclare todo, ahí sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho”. En ese sentido, aseguró que el proceso le generó un fuerte impacto personal: “Todo el dolor y padecimiento no va a quedar en silencio”.

Adorni también hizo referencia a su vínculo con el presidente Javier Milei, quien —según afirmó— le expresó respaldo durante el proceso. “Milei me banca porque sabe la verdad. Me emociona e impacta el apoyo humano y espiritual”, señaló, y agregó: “El presidente tiene convicciones muy firmes. Jamás ejecutaría a una persona que considera honesta”.

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete repasó su trayectoria previa en medios de comunicación, donde trabajó en Radio Rivadavia, América TV, Infobae y la Agencia Noticias Argentinas. Según explicó, su rol periodístico implicaba limitaciones profesionales: “Presentarme a los búnkers me implicaba que me echen de mi trabajo”.

Asimismo, remarcó que no se considera parte de la “política tradicional”: “No soy un tipo del sistema del poder”, afirmó.

En relación con otras causas de alto perfil, Adorni señaló que el Gobierno evita interferir en procesos judiciales. “Nosotros no actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo de la Justicia”, sostuvo, al marcar diferencias con lo que definió como “la lógica de la vieja política”.

Por último, se refirió a la presentación de su declaración jurada y a los dichos de Patricia Bullrich, quien le pidió celeridad. “Pato es una fenómena. Lo que dijo es porque todos sabían que yo la iba a presentar antes. Con Patricia trabajamos en la mesa política juntos. Está todo bien”, concluyó.