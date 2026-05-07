Liga Federal de básquet: la apasionante definición por el 1 en la división Sur

La división Sur de la Liga Federal de básquet está por encarar la recta final de la fase regular y la batalla por el lugar de privilegio es el gran atractivo. Pérfora, Centro Español e Independiente mantienen esa disputa desde el inicio del torneo y, con campañas casi perfectas, tratarán de asegurar ese 1 que da muchas ventajas en los cruces futuros.

Además de asegurar la localía en los playoffs zonales, cerrar una gran campaña es importante para los enfrentamientos interconferencias, los mismos que llevan al ascenso a la Liga Argentina. Hace un año, el Verde de Plaza Huincul ya vivió esa experiencia y se quedó en la puerta de la gloria al caer ante Central Entrerriano de Gualeguaychú.

El año anterior fue Pacífico el que llegó lejos y sucumbió una instancia antes que Pérfora. Los dos demostraron que el Sur tiene fortalezas y que falta esa estocada final para subir al segundo escalón del básquet nacional.

Ventaja de Pérfora, con dos al acecho

Pérfora, otra vez, es el que mejor llega con registro de 9-1. Español jugó un partido más y está 9-2, mientras que Independiente marcha con 8-2. El sábado habrá un juego de aquellos en el Piti Claris de Plaza Huincul, donde se verán las caras Verdes y Rojos. Si el local se queda con la victoria, dará un paso clave, pero si hay festejo e los capitalinos, la definición de pondrá mejor que nunca.

La primera ronda tuvo una curiosidad y es que los tres candidatos el 1 se ganaron como visitantes. Español ganó en Plaza, Pérfora lo hizo en Neuquén e Independiente festejó en Plottier. Esa racha se cortó con el Verde, que superó al Torito en su cancha y por eso tiene ventaja con el resto.

En este camino hacia la definición de la fase regular, que se cerrará el 29 de mayo, Independiente afrontará un calendario muy áspero. Después de Pérfora y el lunes jugará el clásico con Pacífico, que viene mal pero sueña con un gran golpe. Y en los últimos dos compromisos, tendrá un cruce directo con Español y una visita de riesgo ante Regina.

Otra particularidad en esta recta final pasa por los clásicos. Así como el Rojo se medirá con el Decano, el Verde tendrá que ir al Mosconi de Cutral Co para jugar con Petrolero y Español será local de Club Plottier, en duelos pueden ser decisivos para definir posiciones.

Los 9 partidos que definen el 1

Pérfora-Independiente 9/5 a las 21, Ocar Piti Claris (Plaza Huincul)

Independiente-Pacífico 11/5 a las 21, La Caldera (Neuquén)

Petrolero-Pérfora 14/5 a las 21, Municipal (Cutral Co)

Centro Español-Club Plottier 15/5, 21:30, El Templo (Plottier)

Independiente-Centro Español 22/5 a las 21, La Caldera (Neuquén)

Deportivo Roca-Pérfora 22/5 a las 22, Gimena Padín (Roca)

Regina-Independiente 29/5 a las 21, La Calderita (Villa Regina)

Pérfora-Club Plottier 29/5 a las 21, Oscar Piti Claris (Plaza Huincul)

Petrolero Argentino-Centro Español 29/5 a las 21, La Cueva (Plaza Huincul)

El resto del calendario y el formato

Club Plottier vs. Atlético Regina, 9/5 a las 21, El Histórico (Plottier)

Atlético Regina vs. Deportivo Roca, 12/5 a las 21, La Calderita (Villa Regina)

Club Plottier vs. Petrolero Argentino, 20/05 a las 21, El Histórico (Plottier)

Pacífico vs. Atlético Regina, 22/5 a las 21, Viejo Ramírez (Neuquén)

Deportivo Roca vs. Club Plottier, 24/5 a las 21:30, Gimena Padín (Roca)

Deportivo Roca vs. Pacífico, 29/5 a las 21, Gimena Padín (Roca)

PLAY OFFS | OCTAVOS DE FINAL

Jugarán esta serie los equipos clasificados del 1° al 8° puesto de la fase regular.

Se jugará de la siguiente manera: 1° vs 8° | 2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°.

Los cuatro ganadores de esta serie se ordenarán según sus posiciones en la fase regular y pasarán a los playoffs interconferencias.