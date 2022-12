Cinco Saltos

Me estoy subiendo al auto que me va a llevar a Corrientes a estudiar. Sí, y la verdad éste texto no lo escribí hoy, lo vengo escribiendo hace muchos días.

Quiero darle mi adiós a Cinco Saltos, a mi gente. Como criada en Centenario, no tengo forma de explicar la manera en la que un puente hace tan diferente a las personas entre Río Negro y Neuquén. Me mudé a Cinco Saltos a los 13 años. Wow, me sorprendí. Cuánto corazón tienen los cincosaltenses, tanto espíritu.

La forma en la que me trataron hicieron que cada día en la ciudad valiera la pena. Tengo 18 años, me falta mucho por vivir, pero me atrevo a decir que los mejores días de mi vida ocurrieron acá. Nunca me voy a olvidar de ese amor con el que me trataron.

Voy a extrañar muchísimo la riqueza de la ciudad, siempre voy a recordar la cantidad de fósiles, minerales y especies que encontraba en las preciosas bardas que nos rodean. Hablando científicamente, Cinco Saltos tiene bardas muchísimo más ricas geológicamente que las de Neuquén capital y Centenario.

Voy a extrañar lo “bizarro” de Cinco Saltos. A “La ciudad de las brujas”, sus increíbles sucesos históricos, como las ruinas de la casa enorme de la fábrica abandonada Indupa. Que sí, fue una tragedia pero wow… ¿Un Chernobyl químico, frente a una barda enorme con fósiles de dinosaurios y restos de brujería ? Aunque parezca malo, a mí me suena genial, y no deja de ser cincosaltense.

Cinco Saltos no es rica, no tiene edificios enormes, le falta desarrollo, pero tiene un encanto que va a estar siempre en mi corazón. Estuve pocos años aquí, pero me bastó para considerarme cincosaltense. Los voy a extrañar mucho. Voy al subtrópico a perseguir mis sueños. Gracias Cinco Saltos.

Erika Fuchs DNI 4.5943.871