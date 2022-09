Grave disparate del Consejo de la UNCo

Roberto Daniel Arias, DNI 21.847.142

GENERAL ROCA

El 26 de Agosto de 2022 fue publicada nota en Diario Río Negro titulada “La Universidad del Comahue rechazó la “persecución política, mediática y judicial” de Cristina Kirchner”.

Atento la putativa calidad de los integrantes que integran el cuerpo que la emitieron, entendiendo la inmensurable gravedad que este mensaje implica, solicito al Colegio de Abogados de Roca, -de compartir mi pensamiento- hagan un enfático rechazo a semejante disparate, requiriéndoles que tenga a bien hacer extensiva desde este Colegio esta solicitud, al Colegio de Magistrados local y a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo para que también se pronuncien.

Entiendo no ser el único ciudadano de a pie que ha escuchado (tanto en la calle, como en medios de prensa) opiniones como la emitida por el Consejo Superior UNCo, de parte de ciudadanos de a pie que, con sus emociones comprometidas por desconocimiento del derecho y/o de los procesos judiciales y/o no lograr despojarse de un estado emocional particular. Ello es comprensible. Ahora bien, que semejante disparate sea pronunciado por un cuerpo que gobierna una universidad pública, es muy grave.

(Tras citar el art, 36 de la Constitución Nacional, este autor señala): Este juicio no se está haciendo más que cumplir con la ley máxime cuando Argentina ha ratificado convenciones internacionales contra los delitos de/por corrupción, que obligan al Estado a desarrollar conductas que eviten, erradiquen y sancionen estos delitos.

El cuestionamiento vergonzoso, infundado, carente de razonabilidad, huérfano de toda lógica, a un proceso judicial impecable, en el que se han respetado todas las garantías procesales, donde no se ha incurrido ni en arbitrariedad, ni en ilegalidad, ni en errónea aplicación de la ley, ni mucho menos en violación del derecho de defensa en juicio ni del principio de inocencia, es inaceptable.

Deberían saber los integrantes del Consejo Superior de la UNCo que al día de la fecha, la Sra. Cristina E. Fernández no ha sido condenada en ninguna causa, no se ha visto impedida de participar en ningún proceso electoral, ni de acceder al cargo que actualmente ocupa. Por lo que hablar de “persecución” es un disparate inaceptable que todos deberíamos rechazar y repudiar.

El comunicado que genera mi estupor, lleva como propósito que la ciudadana Cristina E. Fernández y/o su grupo político estén por encima de la ley? o al margen de la ley? o conferirle privilegios?; pero si esos son sus propósitos, todos ellos están reñidos con la Constitución Nacional, LEY que ellos han aceptado al participar para acceder a cargos, jurando además respetar al asumirlos.

Por todas estas razones y argumentos, solicito a este Honorable Colegio de Abogados, emita su enérgico rechazo al comunicado del Consejo Superior de la UNCo publicado en nota referida, haciendo Uds. como Colegio extensivo este requerimiento al Colegio de Magistrados y la Facultad de Derecho de la UNCo para que también se expidan.