«Por el Estrecho de Magallanes»: los detalles técnicos, la carga y los tiempos del carguero busca unir Chile y Malvinas

De Punta Arenas a Malvinas: qué dice la ley internacional que protege a la nueva ruta comercial de Chile.

El esquema logístico del Atlántico Sur cambiará de forma operativa a partir de diciembre con la puesta en marcha de una nueva traza comercial directa entre el continente y las islas Malvinas. El eje del corredor será el buque de bandera chilena Danstar, una embarcación diseñada para operar como canal de abastecimiento del archipiélago.

A diferencia del esquema tradicional que dependía de Uruguay, la nueva traza marítima acorta los tiempos y las distancias de transporte de mercaderías hacia un territorio que consume grandes volúmenes de insumos externos pero produce escasos bienes propios.

El mapa, la distancia y los tiempos de navegación

La operación logística fue planificada por la naviera Easter Island bajo contrato con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC). Los datos técnicos y geográficos que estructuran el funcionamiento de la ruta son:

Punto de partida: el puerto chileno de Punta Arenas .

el puerto chileno de . Trayecto geográfico: navegación exclusiva a través del Estrecho de Magallanes , descartando el paso por el canal Drake para evitar zonas de alta complejidad climática.

navegación exclusiva a través del , descartando el paso por el canal Drake para evitar zonas de alta complejidad climática. Distancia total: unos 900 kilómetros de recorrido, lo que recorta a la mitad los 2.000 kilómetros que separaban a las islas del puerto uruguayo de Montevideo.

unos de recorrido, lo que recorta a la mitad los 2.000 kilómetros que separaban a las islas del puerto uruguayo de Montevideo. Tiempo de viaje: la travesía demandará exactamente dos días y medio de navegación continua.

la travesía demandará exactamente de navegación continua. Capacidad de carga: el carguero soporta hasta 1.389 toneladas por viaje.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, definió el impacto comercial de la ruta al señalar que la ciudad chilena funcionará como el centro de abastecimiento del territorio insular.

Qué transporta el buque y los costos del flete

El archipiélago cuenta con una población estimada en 3.400 residentes, una guarnición militar desplegada en el complejo de Mount Pleasant y unos 400 contratistas civiles. Con un ingreso nacional bruto per cápita de 58.749 libras esterlinas y una escasa producción local, las islas dependen de una red de suministros externa.

Un informe del Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) advirtió que la consolidación de una red logística diversificada reduce la vulnerabilidad de la presencia británica en el Atlántico Sur al sumar proveedores sudamericanos.

Según publicó Infobae, el tarifario oficial fijado por la compañía naviera detalla los costos logísticos por unidad:

Carga general y construcción: Desde US$ 183 por metro cúbico.

Desde por metro cúbico. Carga congelada: Fijada en US$ 193 por metro cúbico.

Fijada en por metro cúbico. Maquinaria pesada: Costo de US$ 234 por metro cúbico.

Costo de por metro cúbico. Contenedores secos (20 pies): Alquiler fijado en US$ 812 .

Alquiler fijado en . Contenedores refrigerados (20 pies): Alquiler por US$ 1.523.

La respuesta institucional: Tierra del Fuego y el Congreso

A nivel provincial, el gobierno de Tierra del Fuego impulsa un proyecto normativo propio para regular la actividad marítima en las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur. El secretario de Asuntos Internacionales provincial, Andrés Dachary, explicó que la norma incluirá un régimen punitivo contra las empresas que presten servicios logísticos sin autorización del Estado fueguino, prohibiéndoles operar en el resto del territorio nacional para afectar su capital reputacional.

En el plano nacional, el centro de excombatientes CECIM de La Plata intimó por carta documento al canciller Pablo Quirno para aplicar la Ley 26.659, argumentando que el corredor logístico abastecerá al proyecto petrolero Sea Lion en la plataforma continental.

En paralelo, legisladores de Unión por la Patria presentaron proyectos para denunciar el Tratado de Promoción Recíproca de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes con Chile, además de solicitar la citación del embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera.

El límite legal de Cancillería

Frente a los reclamos opositores, el Gobierno nacional explicitó los límites legales vigentes. El canciller Pablo Quirno reconoció que el Estado argentino no puede impedir el tránsito marítimo debido a las garantías de paso inocente establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Durante una cena del CARI, Quirno advirtió que quienes contribuyan directa o indirectamente a la explotación ilegítima de recursos argentinos no podrán compartir los beneficios del crecimiento económico del país. En paralelo, Argentina mantiene activa una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la actividad hidrocarburífera británica en la Cuenca Malvinas Norte.