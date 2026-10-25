«Una nueva bendición»: Luciano Pereyra se quebró en pleno show tras confirmar que le cantará al papa León XIV

La cuenta regresiva para la visita del papa León XIV a la Argentina despierta una enorme expectativa a nivel nacional, pero en la localidad bonaerense de Luján la noticia adquirió un matiz profundamente íntimo. En las últimas horas, se confirmó que Luciano Pereyra será el artista invitado para cantarle al máximo referente de la Iglesia Católica durante su paso histórico por la ciudad.

El anuncio se transformó en uno de los momentos más conmovedores del fin de semana. En medio de uno de sus conciertos, el músico no pudo contener las lágrimas al compartir la novedad con sus seguidores, quienes lo ovacionaron de inmediato en un estadio colmado.

Lágrimas en el escenario y un mensaje en las redes: «Le voy a cantar al Papa»

Visiblemente conmovido, el intérprete tomó el micrófono frente a la multitud para dimensionar lo que significa este hito para su vida personal y profesional: “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, ¡poder cantarle todos juntos!”, expresó con la voz quebrada.

El fragmento del show se viralizó rápidamente en las plataformas digitales. Horas más tarde, el propio artista reforzó su alegría a través de su cuenta de Instagram, donde publicó el video del momento exacto del anuncio junto a una sentida reflexión: “Dios regalándome una nueva bendición. La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV”, escribió.

El cronograma de la visita y los detalles del show

La estadía del Pontífice en el país se extenderá entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La jornada central en Luján marcará el cierre de su gira nacional y tendrá al cantante local como una de las grandes figuras artísticas del evento masivo.

Las claves de la presentación de Luciano Pereyra ante el Papa son las siguiente. El encuentro y show musical se programaron para el miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con el último tramo de la visita papal.

El artista interpretará varios de sus clásicos y adelantará su último lanzamiento, «Si No Es Contigo», primer corte de su próximo material discográfico. La ceremonia se realizará en el corazón de Luján, la ciudad donde el músico nació, reside y construyó gran parte de su identidad artística.