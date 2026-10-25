Expo Bovinos 2026 en Junín de los Andes: drones, bienestar animal y un gran remate para cerrar la muestra

La Expo Bovinos 2026 cerrará este domingo con un remate de reproductores y animales de invernada. Foto: Juan Savio.

La XV Expo Bovinos 2026 tendrá este domingo 25 de octubre su última jornada en el predio de la Sociedad Rural del Neuquén, en Junín de los Andes. La agenda combinará capacitación, tecnología aplicada al campo y comercialización ganadera, con el remate previsto para las 15.

Bienestar animal y tecnología aplicada al campo

Las actividades comenzaron a las 10 con una charla sobre bienestar animal a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se realizará en la pista.

A las 11, el cronograma continuará con una demostración en pista sobre el uso de drones agropecuarios, una tecnología que suma aplicaciones en las tareas rurales.

Al mediodía está previsto un almuerzo con tarjeta para los asistentes.

La muestra ganadera combina juras, capacitación y comercialización en el predio de la Sociedad Rural del Neuquén. Foto: Juan Savio.

Expo Bovinos 2026: qué animales saldrán a remate

El remate comenzará a las 15 y estará a cargo de Abraham Neiman y Consignataria Paz Hnos. La subasta incluirá reproductores de exposición, animales generales e invernada, además de borregas y terneras del Concurso Tromen.

Un ejemplar de raza bovina de pelo largo, entre los animales que se pudieron ver en la exposición. Foto: Juan Savio.

Según el detalle difundido por los organizadores, la oferta incluye:

60 toros Hereford y Angus, Puro Pedigree, Puro Registrado y Puro Controlado.

40 vaquillonas Hereford para entorar.

30 vaquillonas Angus para entorar.

8 vaquillonas Angus preñadas Puro Controlado.

12 terneras Angus coloradas.

30 vacas secas de invernada.

1 vaca seca Jersey.

300 animales de invernada.

Cuáles serán las condiciones de venta

De acuerdo con la información publicada por los consignatarios, los reproductores y las vaquillonas tendrán plazos de pago de 30, 60 y 90 días, mientras que para la invernada se prevén plazos de 30 y 60 días.

El stand de Diario RÍO NEGRO dice presente en la Expo Bovinos 2026 en Junín de los Andes. Foto: Juan Savio.

La propuesta de cierre reunirá así distintas categorías de hacienda y ofrecerá a los productores un espacio para concretar operaciones comerciales en el marco de la exposición ganadera.