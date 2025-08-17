Homenaje a Benjamín Horacio García: “Solo muere quien es olvidado”
Querido Benjamín, amigo, tío, hermano… Un año ha pasado desde que te fuiste, pero tu recuerdo sigue vivo en nuestros corazones.
Una persona muy conocida, el canillita de la calle Gadano y San Juan, el vendedor de pochoclos de la feria Maipú.
Y no sólo en Roca, sino en los alrededores de Las Grutas, San Antonio oeste, Lamarque, y los lugares que nosotros no sabemos… y los interminables trabajos que debiste haber hecho.
Siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra amable para todos. Tu capacidad para encontrar el lado positivo en cada situación era inspiradora y contagiosa.
Tu vida fue un ejemplo de perseverancia y determinación. Nunca te rendiste, siempre te la re buscaste para salir adelante. Y en ese camino, construiste una red de amigos que te querían y te admiraban. Te recuerdan en tus chistes, tus enojos, tus mates y charlas interminables en esa esquina del canal grande que fue tu punto de encuentro muchos años.
Es por esto que aquí te dejamos unas palabras de nosotras, quienes queremos rendirte este homenaje:
Querido amigo, jamás olvidaré cada momento compartido a tu lado, nuestras charlas y esas entretenidas anécdotas que siempre tenías para contarme, desde el momento que llegaste a mi vida te considere un amigo, que pasó a ser mi mejor amigo y llegó a ser como un padre para mí y para mis hijos su abuelo.
Aún recuerda mi hijo mayor la frase que le decías cada vez que lo veías “Facundo que ha llegado al mundo”. Todo lo vivido lo llevaré en mi corazón, y te recordaré de la mejor manera porque fuiste una excelente persona.
Extraño tanto pasar por la San Juan y Gadano y pasar a saludarte, pero te llevo conmigo siempre y sé que con el bondadoso corazón que tenías estarás en un lugar mejor y en paz. Que Dios te tenga en la gloria, le voy agradecer eternamente por haberme puesto en tu camino y haber compartido tantos años de amistad “mi viejito adorado” como siempre te decía.
Querido tío, quiero agradecerte por todo lo que me has enseñado, a veces sin saberlo.
Por mostrarme que la vida es un desafío, pero también una oportunidad para crecer y aprender. Por demostrarme que la bondad y la generosidad pueden hacer una gran diferencia en la vida de los demás.
Que en esta vida no importa lo material en lo más mínimo, si no lo que tenemos al alcance para dar a los demás, ya sea un consejo, un abrazo, una charla.
Si hubieses sabido que cuando te fuiste, me llené el corazón de orgullo al escuchar cada persona que se acercó a despedirse y me contó lo que hiciste por ellos, lo buen amigo que fuiste, lo generoso de la vida que diste.
Te agradezco los últimos días que pasamos juntos, porque pudimos hablar tantas cosas y tantos consejos me diste. Sé que estás descansado en paz, porque como vos dijiste, te fuiste con Dios, y sé que no es una despedida sino un hasta pronto.
Gracias por que, aunque ya no estás con nosotros, tu legado sigue vivo. Tu recuerdo me inspira a seguir adelante, a enfrentar los desafíos con optimismo y a buscar el lado positivo en cada situación. ~
Te extrañamos, pero te recordamos con cariño y admiración. Siempre estarás en nuestros corazones. Con todo nuestro amor y respeto,
Tu sobrina Carla García y tu amiga Natalí
Comentarios