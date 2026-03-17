IA en hospitales de Río Negro
Florencio Olivera
DNI 7.991.365
Córdoba
Me parece una excelente noticia que el Gobierno de Rio Negro aplique un sistema online para atención sanitaria.
Espero que pronto se pueda usar en todos los hospitales de la Provincia y que se puedan ver las historias clínicas y estudios de cada paciente en cualquier servicio medico que intervenga.
También sería de imaginar que puede figurar el tratamiento aconsejado y la medicación a utilizar, con aclaración del personal médico interviniente.
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