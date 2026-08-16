Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro profesional

Luego de participar de su sexta y última Copa del Mundo con la Selección de Portugal, el delantero Cristian Ronaldo habló en una entrevista sobre su presente deportivo y le puso fecha a su retiro profesional del fútbol.

Luego de contraer matrimonio con la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, el astro portugués Cristiano Ronaldo brindó una entrevista con la revista estadounidense Voguele y reconoció que «probablemente, este será mi último año en el futbol», al tiempo que también aseguró que quiere dejar «un legado espectacular».

«Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar solo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una», explicó CR7.

A los 41, el portugués ha dedicado parte de su vida a emprendimientos por fuera del fútbol. Así, se destacan el sector hotelero, las clínicas de implantes capilares, el agua embotellada y hasta participaciones en medios de comunicación.

Además de sus responsabilidades empresariales, el crack de Al-Nassr tiene en claro que también buscará disfrutar de su futuro lejos del fútbol: «Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio».

Por lo pronto, Cristiano sigue ligado al Al-Nassr de Arabia Saudita y recientemente disputó su sexto y último Mundial con la selección de Portugal, tras quedar eliminado en octavos de final ante España, posteriormente campeón.

Así, quedará un año más del portugués en los campos de juego antes del adiós definitivo, después de un cuarto de siglo destilando magia por los grandes equipos del mundo.