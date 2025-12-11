Inacción ante el riesgo en Lago Pueblo

Carlos Raúl Vecchi, DNI 7.579.313

LAGO PUELO

Hemos hecho un pedido a la Municipalidad de Lago Puelo, Gobierno del Chubut para el ensanche del Callejón del Vallecito.

El Vallecito (Cerro Radal – Lago Puelo) alberga a más de 20 familias que actualmente vivimos un potencial riesgo que involucra la seguridad personal, ante una posible situación de emergencia (incendio u otra) que requiera evacuación.

Vallecito angosto y profundo rodeado de forestaciones de pinos con única calle (ciega de aprox. 1.500 metros de longitud) para entrada y salida. Si bien los vecinos consideramos que esta calle tiene un trazado y una función adecuada, presenta distintos tramos con un ancho insuficiente. Uno de los sectores más críticos corresponde a la pronunciada pendiente de acceso al Vallecito. Por ello, resulta necesario realizar el ensanche de la misma en todo su recorrido para garantizar una circulación segura y evitar accidentes, principalmente en emergencias.

Como aviso, vivimos situaciones difíciles en la evacuación preventiva por el gran incendio de Golondrinas.

Esta inquietud fue manifestada a la municipalidad de Lago Puelo (notas al Ejecutivo, notas a Obras Públicas, notas a Defensa Civil).

1º notas con fecha 28/2021

2º notas con fecha 4/9/2024 (reiterando la inquietud y adjuntando la 1º nota )

No teniendo ninguna respuesta y/o comunicación hasta la fecha.

Ante esta incomprensible posición municipal hice una presentación del caso a la Oficina Anticorrupción de la Nación. Su contestación fue que no siendo un caso concreto de corrupción no podían actuar directamente pero por la gravedad del caso (Inacción Municipal) ante situación de riesgo en la seguridad personal de numerosas familias – decidieron la remisión de la totalidad de las actuaciones a la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación del Gobierno de la provincia del Chubut, a fin de que intervenga.

Transcurrido el tiempo y al no tener noticias envié un mensaje (WSP) a la Secretaria General de la Gobernación de Chubut adjuntando los antecedentes. Recibí una llamada telefónica de Mirta quien se interesó por el caso y me preguntó detalles.

La última comunicación recibida – 5/11/2025 – fue el adjunto de la nota emitida por dicha Secretaria al Sr. Cr. Hernán Jesús Tórtoia Secretario de Infraestructura, Energía y Planificación solicitando una respuesta .

La nota del 17/10/2025 tiene sello de entrada a Secretaria de Infraestructura, Energía y Planificación (secretaria privada) el día 21/10/2025.

Al día de la fecha 3/12/2025 no hay ninguna respuesta ni acción y sigue nuestra incertidumbre sobre el tema.