La Joaqui lanza “Wanda Nara”: la llamativa frase que anticipa su nueva canción

La Joaqui anunció el lanzamiento de “Wanda Nara”, su nueva canción, y revolucionó las redes con una producción cargada de referencias a la conductora. Una frase en particular llamó la atención y Wanda no tardó en reaccionar.

La Joaqui volvió a sorprender a sus seguidores con el adelanto de su próximo lanzamiento musical, pero esta vez el nombre elegido fue suficiente para despertar curiosidad. La cantante anunció que su nueva canción se llamará “Wanda Nara” y acompañó la noticia con una producción que hace constantes referencias al universo de la empresaria y conductora.

El tema tiene fecha confirmada: se estrenará el miércoles 23 de septiembre. Sin embargo, antes de que pueda escucharse completo, las imágenes elegidas para promocionarlo ya dejaron varias pistas sobre el concepto que rodeará a la canción.

Una de ellas sobresalió especialmente. La Joaqui aparece sosteniendo una revista ficticia en cuya portada puede leerse la frase “Hago plata con embrollos corte Wanda Nara”, junto con otras referencias al éxito, los negocios, los viajes y el lujo.

La Joaqui lanzará “Wanda Nara”: las pistas que dejó sobre la canción

La cantante anunció el estreno a través de sus redes sociales con una serie de imágenes tomadas durante el rodaje del material que acompañará al nuevo tema.

Según informó Infobae, la producción se realizó en un espacio con estética industrial y autos de alta gama como parte de la escenografía. Además, La Joaqui utilizó como elemento central una revista ficticia llamada Ta Te Ti, fechada en septiembre de 2026 y con diferentes titulares relacionados con Wanda.

La puesta parece jugar deliberadamente con algunos de los elementos que durante años quedaron asociados a la imagen pública de Nara: fama, escándalos, exposición mediática, lujo y negocios.

En la portada de la publicación también aparecen expresiones como “Del escándalo al éxito” y “Lujo, viajes y negocios”, reforzando la estética elegida para presentar el lanzamiento.

La incógnita ahora pasa por saber cuánto de esas referencias aparecerá finalmente en la letra de la canción.

Qué dijo Wanda Nara sobre la canción de La Joaqui

Lejos de mostrarse molesta por la elección de su nombre o por las referencias incluidas en la producción, Wanda Nara reaccionó públicamente al anuncio de La Joaqui.

La conductora dejó mensajes afectuosos en la publicación y hasta deslizó la posibilidad de hacer algo juntas en el futuro.

“Joaquina, el próximo es juntas. Te quiero mucho, amiga”, expresó Wanda en uno de sus comentarios. Luego volvió a aparecer con un breve “Loviu”, acompañado por emojis de fuego.

La reacción dejó en evidencia que Wanda estaba al tanto de la propuesta y tomó con entusiasmo el homenaje de la cantante.

La relación entre La Joaqui y Wanda Nara

El acercamiento entre ambas se produjo durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, programa conducido por Wanda Nara y del que La Joaqui forma parte.

A partir de allí comenzaron a mostrar una relación cercana que ahora también llegará a la música.

Con el anuncio, La Joaqui consiguió instalar una pregunta antes del lanzamiento: ¿qué contará exactamente una canción llamada “Wanda Nara”?

La respuesta llegará el miércoles 23 de septiembre, cuando el tema esté disponible y finalmente se conozca la letra completa.