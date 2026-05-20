Involucrados en la guerra

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

SAN ANTONIO ESTE

He vuelto a enterarme por la prensa internacional de que la república de Irán ha hecho una nueva advertencia diplomática al gobierno de Javier Milei.

Lamentablemente estamos todos los argentinos involucrados en el mismo, incluida la prensa nacional, sobre que Argentina debe de suspender las provocaciones hacia ese país o será tenido en cuenta como aliado de EE.UU. e Israel como integrante de ese frente en guerra con Irán.

La prensa internacional viene repitiendo de que es inaudita la actitud argentina de involucrarse en un conflicto injustificadamente, con solo el interés de ser alcahuete de EE.UU. e Israel. Milei va a llevar al país a una situación difícil, por no decir imposible, de afrontar a pesar de que ni los militares ni el pueblo argentino en general están a favor de la guerra.

