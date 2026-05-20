Cómo quedaron los precios de los iPhone en Argentina: Luis Caputo destacó el impacto de la baja de impuestos

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un posteo con el celebró «el exponencial aumento que tuvieron las ventas oficiales de iPhone en Argentina«. Según lo anunciado, las compras aumentaron luego de que el Gobierno adoptara una serie de medidas.

Caputo también apuntó contra la gestión anterior y aseguró que «durante el kirchnerismo el precio de un iPhone en Argentina llegó a ser 3,5 veces más caro que en USA».

Luis Caputo aseguró que crecieron las ventas de iPhone en Argentina

La publicación del ministro de Economía llegó luego de que se concretara un encuentro entre el funcionario, el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y representantes de Apple, luego de detectar un aumento de ventas de iPhone. Caputo señaló que esto se pudo lograr debido a la «rebaja de impuestos y la eliminación de regulaciones comerciales» que aplicó el Gobierno al inicio de la gestión.

El ministro manifestó que estas medidas les permitió a la compañía «bajar el precio de venta final a tan solo un 30% por encima del precio de venta en Estados Unidos».

Cabe recordar que la eliminación de tasas de importación para celulares rige desde principios de este año y redujo un 16% la alícuota que exigía el Estado para permitir el ingreso de equipos extranjeros.

Cómo quedaron los precios de los iPhone en Argentina

Según un reciente informe compartido por La Nación, en el caso del iPhone, la diferencia entre el precio local y el de referencia (estadounidense) es amplia. Si bien hay variaciones de precios entre las tiendas, comprar esta marca de celular es aproximadamente un 70% más caro en Argentina.

De acuerdo al revelamiento de precios, un iPhone 17 Pro Max (el tope de línea de Apple) de 512 GB de capacidad tiene un precio de $3,8 millones en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre, de $4 millones en MacStation, y de $3,55 millones en Maxim, con la posibilidad de comprar el equipo en cuotas.

En Estados Unidos, el mismo modelo tiene un precio de 1399 dólares.

En tanto un iPhone 17 Pro de 256 GB, tiene un precio en Estados Unidos de 1099 dólares más impuestos, lo que equivale a $1,67 millones al cambio actual. En tiendas locales el mismo modelo tiene un precio de $3,15 millones en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre, de $3,2 millones en MacStation y de $2,85 millones en Maxim.

El foco en estos modelos respecto de otros es que la línea Pro suele ser la más vendida de Apple. Según estimaciones de la consultora Counterpoint, durante el primer trimestre del año los tres modelos de smartphone más vendidos del mundo fueron el iPhone 17, el 17 Pro Max y el 17 Pro.

Con información de La Nación