«Ciudad Encantada»: Taquimilán acelera las obras de un laberinto gigante para revolucionar el turismo el norte de Neuquén

El Norte neuquino busca su propio fenómeno recreativo. A pocos kilómetros de la mítica Ruta 40, el municipio de Taquimilán trabaja contra reloj para finalizar el Laberinto Ciudad Encantada, una apuesta de diseño vegetal que pretende convertirse en la nueva parada obligatoria para las familias que recorren la región.

El proyecto, que comenzó a gestarse en 2022, entró en una fase clave. La intención de las autoridades locales es terminar la segunda etapa de los trabajos en el plazo de un año, para dejar inaugurado este circuito de senderos vivos compuesto por especies de crateus y piracanta.

Un imán para los viajeros de la Ruta 40: el laberinto del norte neuquino

La ubicación no es azarosa. El laberinto se encuentra estratégicamente situado cerca del acceso a la localidad. Con este desarrollo, Taquimilán busca captar el flujo de turistas que transitan por la columna vertebral de la Patagonia y ofrecerles una experiencia de esparcimiento que combine la mística local con el entorno natural.

«Confiamos en que va a ser un éxito. Le ponemos todas las expectativas a este lugar mágico», aseguró María Laura Chamlat, directora de Turismo local.

El laberinto utiliza vegetación autóctona y adaptada para crear un recorrido de muros naturales y su nombre remite a los relatos populares de la zona sobre el «pueblo encantado». Además, está pensado como un atractivo para todas las edades y niveles de dificultad.

Más que un laberinto: minas y senderismo

La apuesta de Taquimilán no termina en el predio recreativo. La localidad busca consolidarse con un perfil de turismo histórico y de aventura. Para los próximos meses de mayo y junio, ya se prepara la tercera edición de las «Caminatas con Historia».

Estos circuitos guiados permiten a los visitantes explorar antiguos yacimientos mineros, los cuales fueron el motor económico del pueblo a mediados del siglo XX. Para este año, la organización planea sumar parajes aledaños como Rahueco, Taquimilán Arriba o Trailatué.