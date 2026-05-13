Sofía “La Reini” Gonet vuelve a Telefe y formará parte de Popstars

La influencer Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, vuelve a sumarse a uno de los grandes proyectos de Telefe y será una de las figuras principales de Popstars, el reality que buscará encontrar a la próxima superestrella del Cono Sur.

El anuncio llega poco tiempo después de su recordada participación en MasterChef Celebrity, donde logró ganar gran popularidad entre el público joven y consolidó aún más su presencia mediática.

Qué hará Sofía Gonet en Popstars

Todavía no trascendió cuál será específicamente el rol de la influencer dentro del programa, aunque todo indica que estaría vinculado al mundo digital y las redes sociales.

La incorporación de Gonet refuerza la estrategia de Telefe de combinar el contenido tradicional de televisión con el impacto de las plataformas digitales y las nuevas figuras de internet.

El anuncio en redes sociales

A través de una publicación en Instagram realizada en colaboración con Telefe, Sofía Gonet compartió toda su emoción por formar parte de esta nueva apuesta televisiva.

Además, acompañó el anuncio con una producción estética inspirada en el estilo Y2K, la tendencia visual que recupera la moda y la cultura pop de los años 2000.

“Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes. ¿Qué esperás para anotarte? Podés hacerlo en mitelefe.com y estén atentos a más novedades”, escribió la influencer.

El detrás de escena de su producción

En otro video que compartió en sus redes sociales, Gonet mostró parte del detrás de escena de la mega producción realizada para el lanzamiento de Popstars.

Allí también dejó ver un adelanto de lo que será su trabajo como creadora de contenido para Telefe, un rol que promete tener fuerte presencia en plataformas digitales y en la promoción online del reality.