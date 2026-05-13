Por el granizo y la falta de fruta en el Alto Valle, ya importan manzanas de Chile en bines para empacar en Río Negro

Empaque de manzanas en galpón de empaque de Dole Nat. Co. en Cinco Saltos, Río Negro, provincia de la Patagonia. Foto: archivo Florencia Salto.

La temporada 2025-2026 dejó un escenario complejo para la fruticultura del Alto Valle del río Negro y Neuquén. A los problemas de polinización registrados al inicio del ciclo se sumaron varios eventos de granizo durante la primavera y el verano, afectando tanto el volumen como la calidad de la producción de peras y manzanas.

En ese contexto, la empresa Dole National Company comenzó a procesar en su planta de empaque de Cinco Saltos manzanas provenientes de Chile trasladadas en bines, toda una novedad para la región.

Manzanas de Chile en un galpón de empaque de Río Negro

“Desde Chile se trajeron siempre cajas terminadas, fruta ya embalada. Como este año tuvimos granizo y tengo menos fruta para mi gente, ahora la estoy trayendo preseleccionada en bines. Traigo una parte en caja terminada a Buenos Aires y un poquitito en bines para atender algún cliente que me falta”, explicó Antonio Bianco, director de la compañía.

Según detalló, el principal motivo detrás de la decisión fue la fuerte afectación climática que sufrió la producción regional durante la última campaña.

“Fundamentalmente, el motivo es el granizo este año. Manzana faltan todos los años y se traían embaladas. En esta oportunidad, se trajo en bines por el granizo que afectó a la producción del Alto Valle durante la primavera y el verano”, sostuvo.

«Lo que más necesito es tener fruta de primera calidad para acompañar la fruta comercial o con daño de granizo y, sobre todo, darle más días a mi gente de empaque debido a la merma por clima.» Antonio Bianco, director de Dole National Company.

Bianco señaló además que la empresa venía gestionando la autorización sanitaria desde hace tiempo. “Estuve tramitando el permiso hace un año y no me lo daban. Ahora me lo dieron, traje 60 bines para probar. Por ahora vamos con eso, veremos cómo sale y si va bien, seguiremos trayendo”, indicó.

Objetivo: mantener fuentes de trabajo en el galpón de empaque

La llegada de fruta chilena en bines apunta no solo a cumplir con compromisos comerciales, sino también a sostener la actividad dentro del galpón de empaque en un año con menor disponibilidad de fruta local.

“Lo que más necesito es tener fruta de primera calidad para acompañar la fruta comercial o con daño de granizo y, sobre todo, darle más días a mi gente de empaque debido a la merma por clima. Si no, no podría terminar con los días de empaque habituales de mi gente”, afirmó el directivo.

La situación refleja la desafiante campaña que atraviesa la fruticultura regional tras una campaña marcada por adversidades climáticas consecutivas. En muchas chacras del Alto Valle, el granizo provocó pérdidas importantes y dejó una elevada proporción de fruta con daños superficiales, reduciendo la disponibilidad de mercadería apta para los sectores más exigentes del mercado interno.

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