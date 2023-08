La crisis policial

Me pone muy feliz que el gobernador electo reconozca que hay crisis en la Policía, quiero creer que su diagnóstico le permita inferir que el primer punto a tratar para salir de la crisis sea ocuparse de su gente,nuestros policías en un 90% son rionegrinos, paisanos de acá vecinos nuestros educados por maestros rionegrinos. Pero con menos derechos que los demás empleados estatales y esto se debe a un grave error de nuestra dirigencia política que a través de una legislación leonina le limitan injustificadamente esos derechos, no pueden por ejemplo participar de paritarias para defender su salario y recibe entonces lo que sobra del reparto a los gremios estatales, queda a merced de la paternidad del gobernante de turno. Esta legislación también nos perjudica a todos los rionegrinos porque atenta contra la estabilidad laboral del Policía, en defensa propia y de su familia trabaja en Prevención Pasiva, si comete un presunto error en un procedimiento corre el riesgo de ser desafectado del servicio art56 de la Ley 679 y se le descontará el 50% del sueldo…por el tiempo indefinido q dure la investigación administrativa -discrecionalidad de la cartera de Seguridad…condenándolo a pasar penurias alimenticias con su familia. Se siente sin garantías sin apoyo sin defensa si arriesga más de lo debido-se entiende?- No tener una Prevención Activa afecta a todos los rionegrinos. En la cuestión salarial sugiero se respete la Ley de sueldos de la Policía-q la tiene- se llama Ley del Punto Policial aplicando la tabla dispuesta como Proporción ello permitiría recuperar la pirámide hoy amesetada lo q provoca el retiro voluntario por falta de motivación.. no ven buen futuro económico, así los rionegrinos perdemos buenos valores en jerarquías importantes y la Policía pierde liderazgos naturales..pierde mando..ejecutividad.

Los policías retirados somos un punto aparte en esta crisis, anclados en un sistema q nos perjudica y mal trata. Como todos saben no fuimos transferidos a Nación como los demás empleados estatales y nos perdemos de cobrar un 40% de zona austral y lejos de compensar nos la Provincia nos descuenta el 13% de aportes jubilatorios de por vida…53% menos de haberes no le preocupa a nadie del gobierno. Para actualizar nuestros sueldos dependemos de lo q cobren los activos..más paternalismo del gobierno de turno, luego viene un betusto sistema burocrático entre Provincia y Anses y el aumento dado hoy lo cobramos dentro de seis meses cuando la inflación ya licuo todo. Espero que el Gobernador electo se ocupe de nosotros…el de los docentes es un buen sistema de transferencia..suguiero.gracias

Crio (R) Jorge Galera

Viedma