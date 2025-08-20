Y entonces, ya sé, la razón de ser

Será no perder la luz que me ama.

Sangrando, ya sé! Sobre el gran dolor

de este mundo en llamas.

Por eso, lo entiendo, solo reservar

la luz de mi centro.

Lo demás, mi amigo, es como un castigo

que nos trajo el tiempo.

Solo ser destellos, de un espejo roto

brillando en la noche, sobre el terremoto

que observa este cielo.

Yo quiero. Yo siento, y a veces me pierdo

Entonces me cierro, me alejo de todo.

Tomando distancia cuando el fuego acecha

sobre lo que siento.

Y entonces la vida, será lo que crea

según lo vivido sobre esta marea.

Los sueños perdidos, y esa luz que brilla

allá en la distancia, marcando el destino.

Roberto Savasta

DNI 14261572

Bariloche