Países Bajos venció a Túnez y Japón igualó con Suecia, que clasificó como mejor tercero

(AP). Memphis Depay y una pirueta para encuadrar en el living de su casa.

Haciendo los deberes, Países Bajos cumplió con su condición de favorito, se impuso ante Túnez por 3 a 0 en Kansas City y culminó primero cumplida la última fecha del Grupo F; al tiempo que Japón, en Dallas, empató 1 a 1 con Suecia.

Los neerlandeses cruzarán en los 16avos de final con Marruecos, segundo del Grupo C, mientras que los japoneses se las verán con Brasil en la siguiente rueda, primeros en su grupo. Los suecos, en tanto, deberán esperar para conocer a su rival.

¡TÚNEZ SE METE EN PARTIDO!



A los 53 minutos, Hazem Mastouri ganó de cabeza y pone el 2-1 en el marcador ante Países Bajos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ilk9PRWg3M — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Tal como indicaba la lógica, Países Bajos no tuvo problemas para doblegar a los tunecinos. En el amanecer del juego, concretamente a los dos minutos, Ellyes Skhiri se llevó la pelota por delante, marcó en su propio arco y abrió el marcador para los europeos.

Segundos más tarde, Brian Brobbey ganó de cabeza y estampó el 2-0 parcial para los neerlandeses, aunque en el inicio del complemento Hazem Mastouri descontó para las Águilas de Cartago, que dependían de un milagro para clasificar.

Pero la ilusión duraría poco para los asíaticos. A los 16 minutos, Anís Slimane anotó otro gol en contra, ahogó las esperanzas y selló el resultado definitivo en favor de Países Bajos, uno de los candidatos a pelear por la Copa.

El empate entre Japón y Suecia beneficó a ambos combinados, clasificados a la siguiente ronda.

Japón, por su parte, no pudo sostener la victoria parcial y los suecos lograron empatar el encuentro y así asegurarse un boleto a la siguiente ronda; resultado que terminó favoreciendo a ambos: los asiáticos avanzaron a los dieciseisavos de final como segundos de la zona con cinco puntos, mientras que los europeos, con cuatro, se metieron entre los mejores terceros.

Daizen Maeda, a los 10 minutos del segundo tiempo, abrio el marcador del partido. Mientras que, a los 18′. Antony Elanga se coló por el segundo palo y venció la resistencia del arquero Suzuki, de muy buenas intervenciones en ese lapso de partido.

ELANGA MARCÓ EL EMPATE CON ESTE GOLAZO



El 11 de Suecia batió las redes de Japón y puso el 1-1 para los escandinavos que los ilusiona con clasificar a la siguiente ronda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WG05K2zK5d — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

A los 92′, ya en tiempo adicional, bien pudo Suecia dar vuelta el marcador. Elanga remató cruzado y el arquero Suzuki se hizo enorme, tapando ese remate y luego, tras el córner, luciéndose a puro reflejos ante al cabezazo de Isack a quemarropas.

A continuación, el local Estados Unidos quiere un cierre perfecto de fase de grupos cuando se enfrente a la decepcionante Turquía, mientras que Paraguay tendrá una difícil misión ante Australia, en la última fecha del Grupo D.