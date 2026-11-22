Una vez más, la satisfacción de recrear episodios que encuadran en una recopilación entre histórica y desopilante, preñada de nostalgia o barnizada de humor.

La de hoy, es una contribución, entre insólita y risueña, proporcionada por Víctor Conticello, viejo y querido vecino de Neuquén, ya desaparecido, mecánico, especialista en freno y embrague quien, oportunamente, con gestos y verba estridente, se animó a evocarnos un hecho que tuvo a su padre -habitante de los pagos de Río Colorado- como elocuente protagonista .

El progenitor, allá por los años que seguían al 1900, era el único comisionista de la zona. Cada dos semanas cubría el tramo comprendido entre la localidad rionegrina y Buenos Aires, respondiendo a los más diversos trámites y entrega de mercadería.

En uno de los habituales domingos, jornada de su instalación en el “boliche” del barrio destinado a satisfacer cada compromiso, se presentó luciendo la novedad -hasta entonces absolutamente inédita- de una polera o rompeviento de cuello alto, con una línea de cremallera o lo que se conoce comúnmente como “cierre relámpago”, abarcando toda la prenda, desde la cintura hasta lo máximo del cuello.

Era el asombro de parroquianos y clientes. Nunca antes habían visto nada igual. Don Conticello daba rienda suelta a su rol propagandístico: “desaparecen los botones”, “cierran las fábricas”, “cambia la moda”. Presagiaba la defunción de las diminutas piezas aparecidas unos 5.000 años antes de Cristo.

A todo esto, vale la pena señalar que en 1893, el estadounidense Whitcomb Judson, inventó un utensilio cuyos dientes cerraban entre sí y lo utilizó para abrochar botas. Desgraciadamente su invento tendía a atascarse o a abrirse por el medio. Pero en 1914, Gideon Sundback fabricó con éxito el primer cierre a cremallera que se utiliza actualmente, de manera especial , en las prendas de vestir.

El “broche” final de nuestra narración, entre insólito y algo de dramático, es que don Conticello, aquél domingo, aceptó que varios curiosos, arrastrando el tirador, bajaran y subieran la cremallera, ziper o cierre, hasta que la pieza -sorpresivamente- se atascó en la piel de su cuello. Clima de tensión y suma preocupación. El sistema no permitía ni ascenso ni descenso. Conticello se puso pálido. Pese a la euforia anterior, seguramente que “ahora” maldecía a ese tal Sundback. A tan punto trepó la desesperación y el nerviosismo, que la propia víctima se arrancó la parte trabada de la polera. Entonces fue prioritario socorrerlo. Perdió parte de epidermis, sangraba, y se hizo necesario el auxilio médico para aplicarle cuatro puntos de sutura.

A todo esto, la industria de los botones continúa gozando de buena salud.

Dante Morosani

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