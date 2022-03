Las clases no empezaron para todos

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) info@acij.org.ar

Esta semana se completa el inicio del ciclo lectivo 2022 en todo el país; sin embargo, no todas las niñas, niños y adolescentes volvieron a las aulas. La desvinculación escolar es una problemática estructural del sistema educativo agravado por la pandemia. Aunque no existen datos oficiales, se estima que al menos 500.000 estudiantes no empezaron las clases en la educación obligatoria, lo que equivaldría a una niña o niño menos por aula y podría aumentar hasta a 3 adolescentes por clase en el nivel secundario. En este contexto, la falta de estadística oficial así como la ausencia de información sobre las medidas adoptadas es inaceptable.

Para contar con información que permita analizar la situación y reclamar las políticas correspondientes, ACIJ iniciará reclamos administrativos contra el Gobierno Nacional y acciones judiciales contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Salta. Además, junto a diversas organizaciones de Infancia en Deuda, se presentará una serie de notas a las autoridades educativas nacionales y provinciales exigiendo respuestas por esta problemática.

Los dos años de pandemia acentuaron las desigualdades educativas que ya perjudicaban a las y los estudiantes más vulnerabilizados. La falta de acceso a la conectividad y a políticas de sostenimiento de las trayectorias escolares, implicó que miles de alumnas y alumnos interrumpan su vínculo con las escuelas.

Es urgente que tanto el Estado Nacional como las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten medidas para recuperar a aquellas y aquellos estudiantes que no iniciaron el ciclo lectivo, o bien a pesar de haberse revinculado con la escuela requieren de un mayor apoyo para sostener sus trayectorias educativas. Además, es preciso pensar un sistema inclusivo real para las personas con discapacidad y las personas en situación de mayor vulnerabilidad social.

