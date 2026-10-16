Adriana ganó uno de los Toyota Yaris 0km de Diario RÍO NEGRO después de años difíciles: “Hay un reconocimiento”

Adriana Elena Pasta, vecina de Cinco Saltos, es una de las ganadoras de los dos Toyota Yaris 0 km que sorteó Diario RÍO NEGRO junto a Nippon Car por el Día de la Madre. Recibió la noticia en un momento muy especial de su vida después de atravesar tres años complicados por una enfermedad. Este año comenzó a recuperarse y el premio llegó como una alegría que va más allá de lo material.

Abogada de profesión, Adriana ejerció durante 47 años. También fue docente en escuelas secundarias y en la universidad. Su vida estuvo marcada por la actividad profesional y el compromiso con la comunidad de Cinco Saltos.

Una enfermedad la obligó a cambiar su rutina y dejar muchas de las actividades que disfrutaba. Por eso, la recuperación que comenzó este año y la llegada del premio tienen para ella un valor especial. «No es solo por lo que significa material, sino como que hay un reconocimiento», expresó.

El acompañamiento de su familia y sus amigos durante los momentos más difíciles fueron clave: «Hoy tengo un agradecimiento muy grande con todo mi entorno», contó.

Adriana aseguró que no suele tener suerte en los sorteos. De hecho, recordó que durante años participó en rifas y juegos sin ganar nada. Sin embargo, nunca dejó de intentarlo. Esta vez reunió los cupones, los completó y llevó a las urnas.

Hoy fue el día más especial. Salió a caminar y continuó con sus actividades, sin imaginar que recibiría el llamado que cambiaría su día. Al principio pensó que era una broma. «No atiendo a desconocidos», sostuvo. Sin embargo, algo le dijo que tenía que atender ese llamado.

La relación de Adriana con Diario RÍO NEGRO viene de varias generaciones. Recordó que sus padres ya lo compraban y que su familia mantuvo esa costumbre a lo largo de los años. Ella, en particular, disfruta de la edición impresa durante los fines de semana y de leer los suplementos.

Con la sorpresa de su nuevo auto, ahora piensa en los viajes. A lo largo de su vida compartió muchos recorridos en auto con sus ocho sobrinos y siete sobrinos nietos, a quienes llevó de vacaciones a la playa y a la cordillera. «Si Dios quiere volveremos a viajar».