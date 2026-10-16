Murió el jugador del torneo Don Pedro que se había descompensado en una cancha de Neuquén

Crespo jugaba en La Banda de Judiciales y se había descompensado durante un partido el 3 de octubre.

El Torneo Don Pedro suspendió toda la actividad prevista para este sábado 17 de octubre tras confirmarse la muerte de José Alberto Crespo, el jugador que se había descompensado durante un partido en el predio Cubito de Neuquén. El hombre permanecía internado desde el episodio ocurrido el pasado 3 de octubre.

En un comunicado oficial, la organización informó la decisión de suspender la fecha para acompañar a La Banda de Judiciales, el equipo al que pertenecía Crespo. También expresó sus condolencias a los familiares y a los integrantes del plantel.

Los mensajes de despedida para José Crespo tras su muerte

Tras conocerse la noticia, compañeros y allegados despidieron a José Crespo en las redes sociales, donde compartieron recuerdos y mensajes de afecto para el jugador.

“La última foto con José en cancha. La luchaste hasta lo último! QEPD. Abrazo al cielo”, escribió uno de sus compañeros. También otros equipos de la competencia expresaron su tristeza por lo sucedido y enviaron su acompañamiento a los seres queridos.

La Banda de Judiciales, el equipo que integraba Crespo. Fuente: redes sociales.

“Qué tristeza tan grande Negro Querido... Tantos recuerdos, te fuiste demasiado pronto… Que Dios te reciba en sus brazos y les dé fuerzas a tu hermosa Familia”, expresó otro de sus compañeros. “Descansa en paz, nunca te vamos a olvidar”, agregó.

Crespo sufrió una convulsión el 3 de octubre durante un partido disputado en el predio Cubito. El jugador fue trasladado inicialmente al hospital Bouquet Roldán y luego permaneció internado en el hospital Castro Rendón. Sus allegados denunciaron fallas serias en el protocolo de emergencia.

La evolución de su estado de salud continuó en el centro médico, donde permaneció internado hasta su fallecimiento este viernes.