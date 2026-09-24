Las rotondas en Ruta 22 y 151

Claudio Marcelo Oliva​

DNI 24.136.043

CIPOLLETTI

Recientemente Nación accedió al pedido que hiciera la provincia de Rio Negro, sobre el traspaso del manejo de tramos de las Rutas Nacionales 22 y 151, con el fin de ejecutar a nuevas las rutas desmejoradas por el paso del tiempo. También está previsto ir terminando los tramos del alto valle que por décadas han sido postergados por los diferentes gobiernos nacionales. Está claro que hay mucho por hacer, y que recién en noviembre comenzarán a ejecutarse las obras. Ahora bien, dentro de lo proyectado están aquellos tramos considerados “prioritarios” y que requerirán mayor inmediatez en oportunidad de ser ejecutadas. Considero que el gobierno de Río Negro está subestimando la transformación de la Avenida Mosconi (ex Ruta Nacional 22) que realiza la Municipalidad de la ciudad Neuquén. No se debe perder de vista que la gran Avenida Mosconi seguirá siendo la principal vía de comunicación entre Neuquén y Cipolletti, y también de conexión con el Alto Valle como lo ha sido desde que se inauguró el puente carretero en 1937. Los diferentes medios de la región muestran diariamente el caos que se produce durante los horarios pico, a primera hora de la mañana y con la caída de la tarde noche que es cuando la gente regresa a sus casas después de una jornada laboral, etc.

Esto viene ocurriendo con o sin la obra desde hace tiempo, lo produce la rotonda de la 22 y 151 y, la ausencia de dos elevaciones que conecten el norte con el sur de Cipolletti, para evitar la semaforización en la Ruta Nacional 22 que influye en el colapso por todos conocido.

Los pórticos que posee Neuquén en los ingresos dan cuenta que “lejos” la mayor circulación de vehículos de todo tipo, ocurre n los horarios pico entre Neuquén y Cipolletti. La obra de la Avenida Mosconi, dicen, estará finalizada en la primera etapa en enero de 2027.

En tanto, Río Negro hasta ahora nada ha dicho de reactivar un anteproyecto que fuera consensuado oportunamente entre Cipolletti y Vialidad nacional en la realización de un nodo vial que reemplace a la gran rotonda que hace mucho tiempo quedó “desfasada” por el crecimiento poblacional.

No tengo dudas de que mucha gente se verá beneficiada si también esta obra es considerada como prioritaria dentro de los planes urgentes que tiene el gobierno de la provincia de Río Negro.