Juegos Suramericanos: la rionegrina Martina Escudero terminó 8° en la final de 800 metros

Escudero fue uno de los seis deportistas rionegrinas que representó al país en la provincia de Santa Fe. (Foto: Archivo).

La rionegrina Martina Escudero participó de la final de 800 metros llanos en los Juegos Suramericanos 2026. La cipoleña finalizó en la 8° posición con un tiempo de 2m15s:21.

En la pista del centro de alto rendimiento deportivo (CARD) de Santa Fe, Escudero fue una de las dos representantes argentinas en la prueba: Victoria Olives de 26 años terminó en la 5° posición. La dorada la obtuvo la chilena Valentina Barrientos y el podio lo completaron la uruguaya Deborah Rodríguez y la brasileña Mayara Dos Santos.

En sus segundos Odesur, luego de haber sido convocada a Asunción 2022, la atleta de 29 años fue la única mujer rionegrina que participó en esta edición.

La agenda de los argentinos este jueves

Tiro con arco

Wanda Arca 2-6 María Giudice, recurvo individual femenino | 16vos.

recurvo individual femenino | 16vos. 9.50: Alma Pueyo vs. Nilyem Rodríguez (BOL), recurvo individual femenino | 16vos.

Nilyem Rodríguez (BOL), recurvo individual femenino 16vos. Nelson Salinas 142-134 Joel Gonzales (BOL), compuesto individual masculino | 16vos.

Joel Gonzales (BOL), compuesto individual masculino | 16vos. Lucas Garcés 143-137 Agustín Infante (CHI), compuesto individual masculino | 16vos.

Agustín Infante (CHI), compuesto individual masculino | 16vos. 9.50: Iván Nikolajuk , compuesto individual masculino | 8vos.

, compuesto individual masculino 8vos. María Giudice, recurvo individual femenino | 8vos.

recurvo individual femenino | 8vos. Esteban Silva, Damián Jajarabilla y Matías Noriega , recurvo individual masculino.

, recurvo individual masculino. Daniela Cheffer, María González y Guillermina González, compuesto individual femenino.

Atletismo

18.00 y 19.20: Mariam Florencia Buenanueva Saleme , heptatlón femenino: vallas (3° puesto) , salto alto (EN COMPETENCIA)

, heptatlón femenino: vallas , salto alto Julieta Salguero Mores , final lanzamiento de jabalina femenino – EN COMPETENCIA

, final lanzamiento de jabalina femenino – Franco Gastón Peidón , final 800 metros masculino – 7° puesto

, final 800 metros masculino – Martina Andrea Escudero (8° puesto) y Victoria Olives (5° puesto) , 800 metros femenino.

, 800 metros femenino. Martín Saavedra , final salto en largo masculino – EN COMPETENCIA

, final salto en largo masculino – Carlos Daniel Lavoy , salto alto masculino.

, salto alto masculino. 10.00: Matías Antonio Reynaga , 5000 metros masculino.

, 5000 metros masculino. 10.30: Dahyana Patricia Juárez , 5000 metros femenino.

, 5000 metros femenino. 18.10: Bruno Agustín De Genaro y Julián Ezequiel Pereyra , 400 metros vallas masculino.

, 400 metros vallas masculino. 18.50: Juan Ignacio Ciampitti y Daniel Rodrigo Londero , final de 200 metros masculino.

, final de 200 metros masculino. 19.05: Guillermina Belén Cossio , final de 200 metros femenino.

, final de 200 metros femenino. 19.40: Guillermina Belén Cossio, Noelia Anahí Martínez, Megan Philippa Powell y Elián Gaspar Larregina, 4 x 400 metros relevo mixto.

Canotaje

K1 1000m Masculino: Agustín Vernice

C1 1000m Masculino: Aramis Sánchez Ayala

K4 500m Femenino: Barreiro Hus-Dalto Aziz-Garro-Sequeira

C2 500m Femenino: Trimarchi-Zuccoli

FinalK4 500m Masculino: Vernice, Rubén Rezola, Vergauven y Carreras

C2 500m Masculino: Piedras-Sánchez Ayala

Durante la jornada: Iris Nerea Castiglione, Matías Ezequiel Contreras y Manuel Tripano, pruebas de K1 y C1 en slalom.

La competencia de canotaje se desarrollará entre las 09.40 y las 16.40 aproximadamente, con pruebas de velocidad y slalom.

Ecuestre

12.00 y 14.00: Matías Albarracín, Damián Eduardo Ancic, Manuel Chechic, Tomás Galilea y Lucas Agustín Mesa , salto individual.

, salto individual. 12.00 y 14.00: Argentina, final de salto de equipos.

Handball

19.30: Argentina vs. Perú, masculino

Polo acuático

12.00: Argentina vs. Brasil, femenino.

19.30: Argentina vs. Uruguay, masculino.

Bádminton

13.40 : Nicolás Oliva/Ailén Oliva vs. Fabricio Rocha/Jaqueline Lopes (BRA) – dobles mixto – cuartos de final

– dobles mixto – cuartos de final 15.40: Ailén Oliva/Iona Gualdi – dobles femenino – cuartos de final

– dobles femenino – cuartos de final 15.40: Nicolás Oliva/Santiago Otero vs. Davi Carvalho/Fabricio Rocha (BRA) – dobles masculino – cuartos de final

Pádel

Después de las 11.00: Victoria Vilchez/María Mosca vs. María Torres/Nicole Aragonés (PER), semifinales femenino.

Pelota vasca

Durante la jornada: Argentina, partidos de frontball, frontón y pelota goma trinquete.

Micaela Cortez vs.Julieta Rengel (VEN) – frontball – individual femenino – final

vs.Julieta Rengel (VEN) – frontball – individual femenino – final Adrián Astorga vs. Gonzalo Fouilloux (CHI) – frontball – individual masculino – partido por la medalla de bronce

vs. Gonzalo Fouilloux (CHI) – frontball – individual masculino – partido por la medalla de bronce Melina Spahn vs.Valeria Garcés (PER) – frontón – individual femenino – final

vs.Valeria Garcés (PER) – frontón – individual femenino – final Guillermo Osorio vs. Cristopher Martínez (CHI) – frontón – individual masculino – final

Ráquetbol

10.30: Fernando Kurzbard/Diego García vs. José Daniel Ugalde/Juan Cueva (ECU) – dobles masculino – semifinal

– dobles masculino – semifinal 11.15: María José Vargas/Valeria Cetellas vs. María José Muñoz/María Villacreses (ECU) – dobles femenino – semifinal

– dobles femenino – semifinal 12.45: Natalia Méndez/Diego García vs. Carla Muñoz/Jr. Rodrigo Salgado (CHI) – dobles mixto – semifinal

Escalada deportiva

Durante la jornada: clasificación y finales de masculino velocidad, con participación de Valentín Sternik Sepiurka.

Squash

Durante la jornada: cuartos de final de equipos masculino y femenino y finales de dobles mixto, masculino y femenino.

Tenis

Durante la jornada: cuartos de final de singles masculino y femenino y semifinales de dobles masculino, femenino y mixto.

Tenis de mesa

10.00 y 16.00: Argentina, competencia de tenis de mesa masculina.

18.00: Argentina, competencia de tenis de mesa femenina.

Karate

Durante la jornada: Argentina, Round Robin y finales.

Taekwondo

Durante la jornada: Argentina, competencias de Kyorugi.

Sóftbol