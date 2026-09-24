Juegos Suramericanos: la rionegrina Martina Escudero terminó 8° en la final de 800 metros
La representante cipoleña fue una de las protagonistas argentina en la prueba que se desarrolló en Santa Fe. Es la única mujer rionegrina en su segunda participación en los Odesur.
La rionegrina Martina Escudero participó de la final de 800 metros llanos en los Juegos Suramericanos 2026. La cipoleña finalizó en la 8° posición con un tiempo de 2m15s:21.
En la pista del centro de alto rendimiento deportivo (CARD) de Santa Fe, Escudero fue una de las dos representantes argentinas en la prueba: Victoria Olives de 26 años terminó en la 5° posición. La dorada la obtuvo la chilena Valentina Barrientos y el podio lo completaron la uruguaya Deborah Rodríguez y la brasileña Mayara Dos Santos.
En sus segundos Odesur, luego de haber sido convocada a Asunción 2022, la atleta de 29 años fue la única mujer rionegrina que participó en esta edición.
La agenda de los argentinos este jueves
Tiro con arco
- Wanda Arca 2-6 María Giudice, recurvo individual femenino | 16vos.
- 9.50: Alma Pueyo vs. Nilyem Rodríguez (BOL), recurvo individual femenino | 16vos.
- Nelson Salinas 142-134 Joel Gonzales (BOL), compuesto individual masculino | 16vos.
- Lucas Garcés 143-137 Agustín Infante (CHI), compuesto individual masculino | 16vos.
- 9.50: Iván Nikolajuk, compuesto individual masculino | 8vos.
- María Giudice, recurvo individual femenino | 8vos.
- Esteban Silva, Damián Jajarabilla y Matías Noriega, recurvo individual masculino.
- Daniela Cheffer, María González y Guillermina González, compuesto individual femenino.
Atletismo
- 18.00 y 19.20: Mariam Florencia Buenanueva Saleme, heptatlón femenino: vallas (3° puesto), salto alto (EN COMPETENCIA)
- Julieta Salguero Mores, final lanzamiento de jabalina femenino – EN COMPETENCIA
- Franco Gastón Peidón, final 800 metros masculino – 7° puesto
- Martina Andrea Escudero (8° puesto) y Victoria Olives (5° puesto), 800 metros femenino.
- Martín Saavedra, final salto en largo masculino – EN COMPETENCIA
- Carlos Daniel Lavoy, salto alto masculino.
- 10.00: Matías Antonio Reynaga, 5000 metros masculino.
- 10.30: Dahyana Patricia Juárez, 5000 metros femenino.
- 18.10: Bruno Agustín De Genaro y Julián Ezequiel Pereyra, 400 metros vallas masculino.
- 18.50: Juan Ignacio Ciampitti y Daniel Rodrigo Londero, final de 200 metros masculino.
- 19.05: Guillermina Belén Cossio, final de 200 metros femenino.
- 19.40: Guillermina Belén Cossio, Noelia Anahí Martínez, Megan Philippa Powell y Elián Gaspar Larregina, 4 x 400 metros relevo mixto.
Canotaje
- K1 1000m Masculino: Agustín Vernice
- C1 1000m Masculino: Aramis Sánchez Ayala
- K4 500m Femenino: Barreiro Hus-Dalto Aziz-Garro-Sequeira
- C2 500m Femenino: Trimarchi-Zuccoli
- FinalK4 500m Masculino: Vernice, Rubén Rezola, Vergauven y Carreras
- C2 500m Masculino: Piedras-Sánchez Ayala
- Durante la jornada: Iris Nerea Castiglione, Matías Ezequiel Contreras y Manuel Tripano, pruebas de K1 y C1 en slalom.
La competencia de canotaje se desarrollará entre las 09.40 y las 16.40 aproximadamente, con pruebas de velocidad y slalom.
Ecuestre
- 12.00 y 14.00: Matías Albarracín, Damián Eduardo Ancic, Manuel Chechic, Tomás Galilea y Lucas Agustín Mesa, salto individual.
- 12.00 y 14.00: Argentina, final de salto de equipos.
Handball
- 19.30: Argentina vs. Perú, masculino
Polo acuático
- 12.00: Argentina vs. Brasil, femenino.
- 19.30: Argentina vs. Uruguay, masculino.
Bádminton
- 13.40: Nicolás Oliva/Ailén Oliva vs. Fabricio Rocha/Jaqueline Lopes (BRA) – dobles mixto – cuartos de final
- 15.40: Ailén Oliva/Iona Gualdi – dobles femenino – cuartos de final
- 15.40: Nicolás Oliva/Santiago Otero vs. Davi Carvalho/Fabricio Rocha (BRA) – dobles masculino – cuartos de final
Pádel
- Después de las 11.00: Victoria Vilchez/María Mosca vs. María Torres/Nicole Aragonés (PER), semifinales femenino.
Pelota vasca
- Durante la jornada: Argentina, partidos de frontball, frontón y pelota goma trinquete.
- Micaela Cortez vs.Julieta Rengel (VEN) – frontball – individual femenino – final
- Adrián Astorga vs. Gonzalo Fouilloux (CHI) – frontball – individual masculino – partido por la medalla de bronce
- Melina Spahn vs.Valeria Garcés (PER) – frontón – individual femenino – final
- Guillermo Osorio vs. Cristopher Martínez (CHI) – frontón – individual masculino – final
Ráquetbol
- 10.30: Fernando Kurzbard/Diego García vs. José Daniel Ugalde/Juan Cueva (ECU) – dobles masculino – semifinal
- 11.15: María José Vargas/Valeria Cetellas vs. María José Muñoz/María Villacreses (ECU) – dobles femenino – semifinal
- 12.45: Natalia Méndez/Diego García vs. Carla Muñoz/Jr. Rodrigo Salgado (CHI) – dobles mixto – semifinal
Escalada deportiva
- Durante la jornada: clasificación y finales de masculino velocidad, con participación de Valentín Sternik Sepiurka.
Squash
- Durante la jornada: cuartos de final de equipos masculino y femenino y finales de dobles mixto, masculino y femenino.
Tenis
- Durante la jornada: cuartos de final de singles masculino y femenino y semifinales de dobles masculino, femenino y mixto.
Tenis de mesa
- 10.00 y 16.00: Argentina, competencia de tenis de mesa masculina.
- 18.00: Argentina, competencia de tenis de mesa femenina.
Karate
- Durante la jornada: Argentina, Round Robin y finales.
Taekwondo
- Durante la jornada: Argentina, competencias de Kyorugi.
Sóftbol
- 19.00: Argentina vs. Perú, partido de la fase preliminar masculina.
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