Impactante choque entre dos colectivos en la Ruta 250, cerca de Conesa: dos heridos fueron trasladados a Viedma

En la Ruta Nacional 250 se registró un impactante choque que dejó al menos cinco heridos, dos de ellos con lesiones más graves por las que fueron trasladado a Viedma. El impacto fue protagonizado por dos colectivos de uso particular, uno de ellos pertenecía a un circo, que circulaban en sentidos contrarios.

Ruta 250: lo que se sabe del choque entre colectivos y los heridos

El subcomisario Darío Sepúlveda, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, informó que el siniestro vial se registró este 24 de septiembre, cerca de las dos de la madrugada, en el kilómetro 169 de la Ruta 250, precisamente en el tramo comprendido entre el paraje rionegrino El Solito y la localidad de General Conesa.

Si bien resta conocer detalles sobre el origen del impacto, el comisario confirmó que se trató de un choque semifrontal entre dos colectivos. Uno de ellos, ocupado por un hombre y una mujer, circulaba desde Chichinales con destino a Viedma. El segundo, en el que viajaban tres personas, realizaba el trayecto de Conesa a Choele Choel trasladando un tráiler; se conoció que este último pertenecía a un circo que se encuentra viajando por la región.

Foto: gentileza, Conesa Informa hoy

Como resultado del fuerte impacto, los ocupantes de ambos vehículos sufrieron lesiones, aunque Sepúlveda aclaró que los conductores se llevaron la peor parte tras presentar fracturas graves. Ante este cuadro, el personal de salud decidió derivarlos a un centro de mayor complejidad en Viedma. No obstante, se confirmó que ninguno corre riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal del Destacamento de Tránsito, Bomberos Voluntarios y del hospital de Conesa.