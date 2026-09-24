La Legislatura de Río Negro analiza el acuerdo entre la Provincia y Oldelval

La legislatura de Río Negro desarrolla este jueves una nueva sesión ordinaria con un amplio temario que incluye como puntos centrales la ratificación del acuerdo entre la Provincia y la empresa Oldelval para la construcción del oleoducto Duplicar Norte, la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo a la afiliación al Ipross y la firma del gobierno con 14 municipios de la Compensación Financiera Transitoria.

Tras los habituales homenajes realizados por integrantes de la cámara y la aprobación de distintos proyectos de Declaración y Comunicación, se inició el debate sobre la ratificación del acuerdo firmado por el Gobierno de la Provincia con la empresa Oldelval por el oleoducto Duplicar Norte que incluye un Aporte al Desarrollo Territorial de 4,6 millones de dólares que se destinarán -junto a un aporte provincial de unos 2,4 millones de dólares- a realizar obras «urgentes» en distintos puntos de las rutas 22 y 151.

La iniciativa fue presentada en el recinto por la legisladora Lorena Yensen y los primeros planteos presentados por Patricia Mc Kidd y Leandro García.

Unter rechaza «el vaciamiento» del Ipross

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) se moviliza frente a la sede central de la Legislatura, en la primera jornada del paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales y contra lo que consideran el «vaciamiento» de la obra social provincial.

El gremio manifestó que «el Gobierno propone que, frente a los problemas de Ipross, cada trabajador pueda buscar otra cobertura» pero «la salida no puede ser que el Estado se corra y cada uno resuelva como pueda».

Para el sindicato «necesitamos discutir quién administra, quién controla, cómo se utilizan los recursos y qué decisiones se toman» y se agregó que «no queremos abandonar Ipross. Queremos fortalecerlo, transparentarlo y recuperar el control de los trabajadores sobre nuestra obra social».

La movilización docente contó con la adhesión de la Asociación Sindical de Salud de Río negro (Asspur), mientras desde las 10 se sumará la Coordinadora de Jubilados y Jubiladas de Río Negro (Corjub).