Día provincial del agente sanitario: «nuestro rol es de promoción, prevención y en especial las visitas domiciliarias»

“Es un reconocimiento muy lindo a nuestro trabajo”, señaló Daniela Curual, agente sanitaria en el centro de salud de Villa Llanquín, un paraje ubicado sobre la Ruta 237, a la vera del río Limay. Establecido por la Legislatura de Río Negro, la fecha destaca el trabajo de quienes, desde la década del 70′, conectan a la comunidad con el sistema de salud.

En toda la provincia hay 263 agentes sanitarios que atienden en los 218 centros de atención primaria de la salud (CAPS) en los barrios o bien en las áreas rurales. Actividades de prevención, vacunación, reparto de medicamentos, asignación de turnos, son algunas de las funciones que tiene este rol, que asegura cercanía entre el sistema público de salud y las personas de cada rincón de la provincia.

«Nuestro rol es de promoción, prevención y en especial las visitas domiciliarias». Daniela Curual, agente sanitaria en Villa Llanquín.

Este miércoles, además de la atención en la salita, le toca visitar algunas casas de pobladores, y desde el 1 de octubre empiezan las salidas al campo, para visitar las casas más alejadas del paraje.

Mientras atendía de lunes a viernes en el centro de salud, Curual cursó durante 3 años la tecnicatura superior en agente sanitario y promoción de la salud en el Instituto Provincial de Administración Pública, y un viernes por mes viaja al hospital zonal Ramón Carrillo, en Bariloche, para reunirse con los demás agentes sanitarios que atienden en los barrios de la ciudad.

Agentes sanitarias en el CAPS del barrio Frutillar, en Bariloche – Foto: Chino Leiva

En el último encuentro, tuvieron una capacitación con la machi Betiana Colhuan sobre medicina ancestral. “Acá trabajamos mucho con plantas. Son cosas que una sabe, que mi abuela me contaba, y eso atrae mucho a la gente en el campo. Cuando vamos con pastillas no les gusta, pero estos métodos son más bienvenidos en ciertas personas”, señaló Curual.

Un agente histórico

Ernesto Rosas trabaja en el centro de salud de Villa Llanquín desde 1987. En esa época, los médicos del Hospital cruzaban el Limay sólo dos veces al año, y el resto del tiempo la atención dependía de los agentes. “Damos los turnos médicos, hacemos controles, pero sobre todo, escuchamos a la gente. De eso se trata nuestro trabajo”, señaló Rosas.

Cuando tenía 25 años, la comisión de fomento de Villa Llanquín, donde creció y vivió toda su vida, lo eligió para formarse como agente sanitario en el Hospital de Pilcaniyeu. Recién en 1998 la salita pasó a estar bajo la órbita del Hospital Zonal de Bariloche, y las visitas de los profesionales empezaron a ser más frecuentes. Con 38 años de servicio a la comunidad, este año le llegó el momento de jubilarse. De sólo pensarlo, se emociona. “Cuando vamos a la visita, por más que no llevemos medicación ni nada, el solo acompañamiento se agradece mucho”, expresó Rosas.

Una nueva Licenciatura, junto a la UNRN

En el marco de la fecha que conmemora el trabajo de los agentes de atención primaria de la salud, el ministerio de Salud de la provincia lanza la nueva Licenciatura en Promoción de la Salud y Salud Comunitaria, «orientada al fortalecimiento del trabajo territorial y preventivo», según indicaron desde la cartera provincial. Se llevará a cabo junto a la Universidad Nacional de Río Negro.

En relación a la nueva carrera universitaria que reconoce el trabajo y formación de los agentes, Curual remarcó la importancia de “formalizar el trabajo y que tenga otro escalafón”. En las zonas rurales de la provincia, el acceso a la salud lo garantizan principalmente los agentes sanitarios. No hay farmacias, consultorios o guardias donde acudir en casos de emergencias o necesidad de medicación. Desde la salita, Daniela y su compañero Ernesto reciben a los más de 300 habitantes del paraje.

Desde el ministerio de Salud de Rio Negro afirmaron que la creación de la Licenciatura «marca un hito institucional en la formación profesional del sector, orientándose a jerarquizar la práctica comunitaria, impulsar el abordaje territorial de la salud y brindar herramientas específicas para la atención primaria».