Letargo
General Roca
Los demás no creyeron en su largo y agotador día. La llamada fase 1 se hizo presente y todos coincidieron en la frase «ya es tarde».
Recostado, la inmensa sensación de relax se apodera lentamente y su actividad cerebral cae a un abismo. Respira lento y aparecen movimientos involuntarios. Se relaja de tal manera que podrían hablarle y sería como susurros en medio del mar. Duerme profundamente y sueña cosas lindas. Muecas alegres iluminan su cara.
Mientras tanto en la superficie comienzan a arrojar tierra y terminar de armar la corona. El ruido de piedras contra la madera lo despierta.
FabricioFernández
Dni 23832218
Libros editados:
-Historias y Geografía
-Pequeños Bocados
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