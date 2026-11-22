General Roca

Los demás no creyeron en su largo y agotador día. La llamada fase 1 se hizo presente y todos coincidieron en la frase «ya es tarde».

Recostado, la inmensa sensación de relax se apodera lentamente y su actividad cerebral cae a un abismo. Respira lento y aparecen movimientos involuntarios. Se relaja de tal manera que podrían hablarle y sería como susurros en medio del mar. Duerme profundamente y sueña cosas lindas. Muecas alegres iluminan su cara.

Mientras tanto en la superficie comienzan a arrojar tierra y terminar de armar la corona. El ruido de piedras contra la madera lo despierta.

FabricioFernández

Dni 23832218

Libros editados:

-Historias y Geografía

-Pequeños Bocados