Límites a honorarios de abogados

Ricardo Villar DNI 8.377.070

NEUQUÉN

A través de estas líneas voy a manifestar mi modesto apoyo de ciudadano común al proyecto que ha presentado en la Legislatura del Neuquén la diputada Lorena Parrilli, para acotar los honorarios de abogados que intervienen en demandas por cobro de tasas, servicios, impuestos y multas en general, en nombre de organismos provinciales y municipales.

Esta situación no es nueva. Tiene varias décadas de vigencia, tiempo en el que se han beneficiado grupos de profesionales, generalmente muy allegados a las autoridades de turno. Y los perjudicados se pueden contar por miles, contribuyentes que casi nunca tuvieron derecho a defenderse y tampoco fueron notificados en tiempo y forma de los reclamos por vía judicial.

Pero no solamente abogados con estudios particulares -también con relación laboral con algún organismo público- se han beneficiado con esta especie de cacería en un zoológico. A la vez hay que observar el comportamiento de la Fiscalía de Estado de la Provincia, que tiene decenas de profesionales en relación de dependencia o contratados, pero a la vez son beneficiarios de los honorarios que cobran por juicios contra contribuyentes deudores. Es decir, tienen una doble percepción que financia el mismo bolsillo.

En este último caso, he tenido la oportunidad de discutirlo con profesionales de la Fiscalía en alguna oportunidad que he tenido que ir a pagar honorarios. Pero sin más respuesta que: “pague los honorarios y luego la deuda que se le reclama”. Y les aseguro que es saladito lo que hay que pagar y grande la impotencia. Lo bueno es que dan la oportunidad de pagar en cuotas…

Lo de los estudios particulares, repito, es una vieja práctica. El contribuyente que debe ir a regularizar su situación, no tiene defensas, y muchas veces no solamente tiene que acatar los montos que sin explicación les reclaman, sino que tampoco reciben una factura oficial.

Espero que la iniciativa de la diputada Parrilli tenga apoyo para que avance para terminar con un atropello. El ex concejal y legislador nacional Leandro López también está interesado en el tema y creo que ha presentado un anteproyecto. Parrilli tiene un compañero de bancada con experiencia en este tema, y puede aportarle. Pero es importante que desde afuera de la Legislatura, hagamos escuchar nuestra voz para terminar con esta práctica, que no solamente denigra a la abogacía sino que también mancha a la política, porque lo que se critica no podría ocurrir si no tiene amparo desde ese ámbito.