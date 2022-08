Litio y negociado

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

PUERTO DEL ESTE

Esperaba la fatídica noticia -no podíamos zafar de las garras de los buitres-. Recorriendo las noticias apareció el ministro Salvarezza, como siempre vestido campechanamente, lo que hace a su figura, frente a un grande y destacado nuevo letrero que nos anuncia una nueva empresa formada por su ministerio que involucra a la compañía YPF (a la que habría que quitarle la F porque ya no es fiscal, es una compañía con socios importantes con más del 25% del capital social en manos de Eskenazi, banqueros que se iniciaron en Santa Cruz y en YPF con Cristina en el poder y que no dan puntada sin nudo, y un socio especial: la justicia norteamericana que lleva adelante un juicio de 30.000 o más millones de dólares contra YPF.

O sea que la Justicia buitre ya tiene junto a los Eskenazi la ponzoña adentro antes de empezar, y nuestros gobernantes tienen la obligación de saberlo y no permitir que la sociedad que pretende explotar el litio, ha nacido mal y no puede tener una vida exitosa, y que han de parar y dar de nuevo, pero no pasará porque nuestros actos, que debieran ser soberanos, ya no existen. Massa acaba de anunciar un viaje a los EE.UU, a chupar la media y recibir órdenes.