Allen tendrá un nuevo polideportivo junto al río Negro de $5.600 millones: conocé los detalles

La ubicación prevista busca que el polideportivo funcione como un punto de referencia para las actividades deportivas y recreativas de Allen. Render: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro anunció el llamado a licitación para construir un nuevo polideportivo en Allen, con un presupuesto oficial de $5.600.566.715. La apertura de sobres está prevista para el 26 de noviembre, cuando se conocerán las propuestas de las empresas interesadas en ejecutar el proyecto. Tendrá un plazo de ejecución de 570 días corridos a partir del inicio de los trabajos.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó la convocatoria luego de una reunión con el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren. La iniciativa se financiará con fondos provenientes del canon que la Provincia cobró a las empresas petroleras vinculadas a los acuerdos para habilitar la exportación de crudo a través del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Render: Gobierno de Río Negro.

«Ese dinero está destinado a mejorar la calidad de vida de las y los rionegrinos en todo el territorio provincial, que nosotros llamamos fondos VMOS», explicó Weretilneck al referirse al mecanismo de financiamiento.

El nuevo polideportivo de Allen tendrá capacidad para 300 personas

El complejo se construirá en la zona de Isla 16, sobre la costa del río Negro y cerca del sector conocido como Costa Oeste. El proyecto contempla un edificio con una superficie cubierta de 1.678,72 metros cuadrados y otros espacios semicubiertos, que llevarán la superficie total de ejecución a 1.804,30 metros cuadrados.

Según la documentación técnica de la licitación, el edificio tendrá una nave central destinada a la práctica deportiva y sectores complementarios para servicios y atención al público.

Render: Gobierno de Río Negro.

El gimnasio contará con canchas reglamentarias de handball, básquet y vóley, además de tribunas con capacidad para aproximadamente 300 espectadores. El diseño permitirá también organizar distintas canchas de manera simultánea, de acuerdo con las necesidades de las actividades.

El proyecto incluye vestuarios para jugadores y árbitros, sanitarios públicos -con instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida-, una sala de atención médica de urgencia, depósito para materiales deportivos y una cocina con despensa.

También se prevén trabajos en el exterior del predio, con accesos vehiculares, estacionamiento, veredas, iluminación, bancos, cestos de residuos, parquización y un cerco perimetral.

Un espacio para el deporte y las actividades comunitarias en Allen

La ubicación prevista busca que el polideportivo funcione como un punto de referencia para las actividades deportivas y recreativas de Allen. Por su emplazamiento en un sector de características rurales y ribereñas, el Gobierno provincial también proyecta que pueda ser utilizado por escuelas rurales.

La iniciativa apunta a sumar un espacio cubierto para la práctica de distintas disciplinas y para el desarrollo de encuentros comunitarios, culturales y formativos.

Con la convocatoria a licitación, la Provincia puso en marcha el proceso administrativo para concretar una obra que tendrá financiamiento de los fondos petroleros y cuyo presupuesto supera los $5.600 millones.