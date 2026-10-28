Violencia de género en Neuquén: hubo 93 intentos de femicidio en lo que va del año

El informe municipal advierte sobre la vulnerabilidad económica de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género en Neuquén. Foto Cecilia Maletti (archivo).

El Observatorio municipal de Violencia contra las Mujeres de Neuquén presentó su informe número 16, que revela 93 casos de intento de femicidio en lo que va de 2026. El relevamiento también expone la situación de vulnerabilidad económica de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y advierte sobre un incremento de las intervenciones durante los últimos dos meses.

La subsecretaria de las Mujeres, Alejandra Oehrens, dio a conocer los resultados del informe y explicó que el objetivo es compartir con la comunidad la evolución de las intervenciones, las características de las situaciones abordadas y los sectores de la ciudad donde se concentra la mayor demanda de asistencia.

Durante septiembre y octubre, el organismo municipal realizó 79 intervenciones territoriales. Según los datos presentados, el 100% de las mujeres asistidas no cuenta con empleo formal y el 90% tiene hijos en común con el agresor, dos condiciones que pueden dificultar la posibilidad de salir de una situación de violencia.

“El 100% de estas mujeres no tiene un ingreso fijo mensual, no tiene un trabajo en blanco o algo que les permita seguir subsistiendo, seguir viviendo y poder alimentar a sus niños y niñas”, señaló Oehrens.

Violencia de género en Neuquén: la dependencia económica, una de las principales preocupaciones

La falta de ingresos propios constituye uno de los aspectos centrales del informe municipal. La dependencia económica puede limitar las posibilidades de acceder a una vivienda, sostener los gastos cotidianos y construir una vida independiente del agresor.

A esta situación se suma que nueve de cada diez mujeres asistidas durante el período tienen hijos con los hombres denunciados, lo que puede generar mayores dificultades para interrumpir el vínculo.

El acompañamiento municipal comprende distintas áreas. Actualmente, 19 mujeres reciben asistencia psicológica, mientras que otras 17 cuentan con el apoyo del área social para avanzar hacia su autonomía económica. Además, desde el área judicial se iniciaron 16 expedientes. Estas intervenciones forman parte del trabajo de asistencia y seguimiento que desarrolla la subsecretaría ante situaciones de violencia de género.

Los barrios del oeste concentran la mayor cantidad de intervenciones

El informe también permite identificar las zonas de Neuquén donde se registra la mayor demanda de asistencia. Según explicó Oehrens, el oeste de la ciudad continúa concentrando la mayor cantidad de intervenciones territoriales. Entre los sectores mencionados se encuentran Valentina Sur, Valentina Norte Rural, Hipódromo, Hi.Be.Pa., Cuenca XV, San Lorenzo Norte, San Lorenzo Sur y Villa Ceferino.

La funcionaria indicó que también se incrementó la presencia de los equipos municipales en la Meseta, Colonia Nueva Esperanza y el Parque Industrial, además de otros sectores del norte de la capital neuquina.

El municipio anunció que difundirá nombres de hombres denunciados por violencia de género

Durante la presentación, Oehrens también anunció que la subsecretaría comenzará a difundir los nombres y apellidos de hombres denunciados por violencia de género que, según indicó, permanecen en libertad pese a las denuncias y a los incumplimientos de medidas judiciales.

La funcionaria cuestionó las dificultades para garantizar la protección de las víctimas y advirtió que algunas mujeres continúan expuestas a amenazas incluso después de haber recurrido a las instituciones. “Muchas de las víctimas continúan recibiendo amenazas de muerte mientras sus agresores mantienen una vida cotidiana sin restricciones”, sostuvo.

Dónde pedir ayuda por violencia de género en Neuquén

Las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género y necesitan acompañamiento pueden acudir a la casa Aliwenko, ubicada en El Ceibo 426, en el barrio Alta Barda de Neuquén.

También pueden comunicarse con la subsecretaría de las Mujeres a través de sus redes sociales para solicitar orientación y asistencia.