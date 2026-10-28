Neuquén reunió a 120 estudiantes de Ingeniería en Petróleo en un encuentro nacional de robótica e innovación energética

Se llevó a cabo el XX Encuentro Anual SPE Student Chapters, organizado por el SPE Comahue Student Chapter.

Neuquén fue sede del XX Encuentro Anual SPE Student Chapters, una iniciativa que reunió a unos 120 estudiantes de Ingeniería en Petróleo de seis universidades e instituciones académicas del país. Organizado por el SPE Comahue Student Chapter, perteneciente a SPE Patagonia, el encuentro se desarrolló del 13 al 17 de octubre en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), con actividades destinadas a fortalecer la formación académica y el vínculo entre las universidades y la industria energética.

La propuesta contó con el respaldo de SPE Patagonia, la Universidad Nacional del Comahue y la Legislatura de Neuquén. Durante cinco jornadas, los participantes compartieron experiencias, asistieron a charlas técnicas, compitieron en desafíos académicos, visitaron instalaciones de la industria y presentaron proyectos vinculados con la actividad hidrocarburífera.

Participaron delegaciones de la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Una apertura con autoridades provinciales y universitarias

La apertura oficial se realizó el martes 13 de octubre, con la presencia de autoridades universitarias, representantes legislativos y referentes institucionales de la provincia. Entre ellos estuvieron Sergio Abrigo, vicedecano; Sergio Marino, concejal de Neuquén; Gerardo Gutiérrez, diputado provincial; y Jorge Augusto Sapag, exgobernador de la provincia.

Durante el acto se entregó la Declaración N.º 4457, mediante la cual la Legislatura provincial declaró de interés legislativo la realización del encuentro. El reconocimiento destacó la importancia de generar espacios de formación, intercambio estudiantil y vinculación con el sector energético.

La actividad también contó con el aval institucional y académico de la Facultad de Ingeniería de la UNCo.

Como parte de la agenda, los seis capítulos estudiantiles presentaron sus actividades, proyectos e iniciativas desarrolladas en sus respectivas universidades. La instancia permitió compartir experiencias y fortalecer el trabajo colaborativo dentro de la comunidad estudiantil de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE, por sus siglas en inglés).

Charlas técnicas sobre Vaca Muerta y la industria energética

Las jornadas incluyeron exposiciones de profesionales de empresas referentes del sector, entre ellas YPF, Tecpetrol, Vista Energy, Pan American Energy, TotalEnergies y Oldelval.

Las charlas abordaron cuestiones relacionadas con las operaciones de upstream, el desarrollo de Vaca Muerta, la transformación digital, la innovación tecnológica y las oportunidades de la industria energética argentina.

El objetivo fue acercar a los estudiantes a experiencias profesionales y desafíos actuales del sector, complementando los conocimientos adquiridos durante la formación universitaria.

Petrobowl: una competencia entre seis universidades

Una de las actividades destacadas fue el Petrobowl, una competencia académica en la que participaron los seis capítulos estudiantiles mediante preguntas y desafíos sobre conocimientos técnicos de la industria del petróleo y el gas.

La propuesta puso a prueba los conocimientos de los participantes y promovió el trabajo en equipo, la rapidez para resolver consignas y el intercambio entre estudiantes de distintas instituciones.

El podio quedó conformado de la siguiente manera:

Primer puesto: Universidad Nacional de Cuyo.

Universidad Nacional de Cuyo. Segundo puesto: Universidad de Buenos Aires.

Universidad de Buenos Aires. Tercer puesto: Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Visitas técnicas para conocer la industria desde adentro

Las visitas técnicas fueron otro de los ejes del encuentro. Los recorridos permitieron a los estudiantes conocer instalaciones, empresas y operaciones vinculadas con la actividad hidrocarburífera.

La experiencia buscó acercar los contenidos de la formación académica a escenarios reales de trabajo y ampliar la comprensión de las distintas etapas de la cadena de valor energética.

Desde la organización destacaron el aporte de las compañías que recibieron a las delegaciones y compartieron sus conocimientos y experiencias profesionales. Sin embargo, no se detallaron en la información difundida los nombres de las empresas e instalaciones visitadas durante estos recorridos.

Capacitación sobre pozos no convencionales en el Instituto Vaca Muerta

El viernes 16 de octubre, los 120 estudiantes participaron del Desafío CEPH, una actividad organizada por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) en las instalaciones del Instituto Vaca Muerta (IVM).

La propuesta consistió en una experiencia práctica sobre operaciones de pozos no convencionales, con actividades recreadas en un entorno seguro y controlado.

Los participantes se distribuyeron en cuatro grupos para resolver un desafío técnico, acompañados por profesionales de las compañías integrantes de la CEPH, quienes orientaron el análisis de las consignas y la evaluación de los resultados.

La jornada contó con la participación de Juan Schamber, director ejecutivo de la CEPH; Gustavo Livoreiro, director del Instituto Vaca Muerta; Guillermo Koenig, ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén; y Cristian Chavez, referente de fractura hidráulica.

La actividad permitió integrar conocimientos académicos con situaciones prácticas vinculadas con el desarrollo de recursos no convencionales, además de fortalecer el acercamiento entre las universidades y las empresas del sector.

Proyectos técnicos con equipos integrados por estudiantes de distintas universidades

Durante la última jornada se presentaron proyectos técnicos desarrollados por equipos conformados especialmente para el encuentro.

Se organizaron diez grupos de seis estudiantes, con un representante de cada uno de los capítulos participantes. La modalidad buscó fomentar la integración entre universidades y combinar distintas experiencias y perspectivas para resolver problemas técnicos.

Los trabajos abordaron temáticas relacionadas con la industria hidrocarburífera, entre ellas:

Producción mediante gas lift.

Análisis de terminación de pozos.

Predicción mediante el método de Tarner.

Inyección de agua.

Estimulación hidráulica.

Luego de las presentaciones y de la evaluación de las propuestas, se seleccionaron tres equipos ganadores. La información difundida por la organización no especificó sus nombres ni los resultados de la competencia.

El cierre incluyó la entrega de reconocimientos a los 120 estudiantes participantes, como agradecimiento por su asistencia y compromiso durante las distintas actividades.

Un espacio de integración entre universidades y empresas

El encuentro concluyó con un reconocimiento a las instituciones y personas que colaboraron con la organización, así como a las empresas que abrieron sus puertas para las visitas técnicas y las instancias de capacitación.

La organización destacó especialmente el acompañamiento de SPE Patagonia, la Universidad Nacional del Comahue y las instituciones participantes.

Diario Río Negro acompañó las jornadas como media partner.

Evento organizado por estudiantes del Capítulo Estudiantil de la Universidad Nacional del Comahue, perteneciente a la SPE Patagonia Section:

Chasvin Juan Ignacio (presidente)

Seguel Vanesa (vicepresidente)

Velázquez Fanny (officer)

Echevarria Geronimo (secretario)

Torres Lizbeth (líder de actividades)

Soruco Rocio (líder de prensa y difusión)

Peréz Camila (líder de nuevos miembros)